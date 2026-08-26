En las primeras horas de este miércoles se confirmó la muerte de Martín Tillar (52), quien permanecía internado en terapia intensiva tras el tremendo accidente vial registrado el pasado 16 de agosto. Con su fallecimiento, ya son cinco las víctimas fatales que dejó el fatídico choque frontal sobre la ruta 60, en la localidad de Maipú.
"Una tragedia irremediable": el dolor por la muerte de Martín Tillar en el brutal accidente de Maipú
Ante la noticia del quinto fallecimiento del accidente, desgarradores mensajes de despedida se hicieron presentes en las redes sociales
En las redes sociales de Diario UNO, la conmoción no tardó en manifestarse. Cientos de lectores volcaron sus mensajes de condolencia, desazón e impotencia ante la magnitud del desenlace. "Una tragedia irremediable", resumió con crudeza una usuaria entre los cientos de comentarios que reflejan el sentimiento colectivo.
La tragedia que golpeó de lleno a dos familias
La magnitud del impacto conmocionó desde el primer minuto a toda la provincia. El accidente se produjo cerca de la Variante Palmira, en la zona de Fray Luis Beltrán, cuando la camioneta Volkswagen T-Cross conducida por Tillar colisionó de frente contra un Peugeot 504.
La violencia de la maniobra le costó la vida en el acto al conductor del Peugeot, Oscar Aníbal Fernández Mercau (48), así como a dos de las acompañantes del vehículo de mayor porte: las jóvenes Juana (20) y Rosario Masó Tillar (19).
Días más tarde, la madre de las chicas y hermana del conductor, Ariadna Tillar (54), falleció en el centro asistencial debido a las severas lesiones padecidas. La posterior muerte de Martín Tillar cierra un triste capítulo que extinguió a casi una familia entera.
"No hay consuelo para tanto dolor en una sola familia", expresaban las reacciones que se hicieron presente de a poco y durante toda la mañana.
El estado de salud de la única sobreviviente
En medio de la desolación y el dolor de dos familias destrozadas, las miradas se centran ahora en Florencia Bettalemmi, la única persona que logró sobrevivir al devastador accidente.
Florencia Bettalemmi fue derivada de urgencia al Hospital El Carmen, en Godoy Cruz, donde ingresó con múltiples traumatismos producto del violento choque frontal.
A diferencia del cuadro crítico y el posterior desenlace fatal de su pareja, los reportes indicaron que la mujer presentó una evolución favorable dentro del pronóstico reservado.
En el Hospital El Carmen, el equipo de profesionales de la salud asistió a Bettalemmi principalmente por lesiones ortopédicas y politraumatismos. Con el correr de los días, su estado general se estabilizó de manera paulatina.
En pocas palabras
- Tragedia vial: Se confirmó la muerte de Martín Tillar, la quinta víctima fatal del siniestro en Maipú.
- Mensajes de despedida: En redes sociales, usuarios expresaron dolor e impotencia ante la magnitud del desenlace.
- Sobreviviente: Florencia Bettalemmi, única sobreviviente, presenta una evolución favorable en el Hospital El Carmen.