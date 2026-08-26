"Una tragedia irremediable": el dolor por la muerte de Martín Tillar en el brutal accidente de Maipú

La violencia de la maniobra le costó la vida en el acto al conductor del Peugeot, Oscar Aníbal Fernández Mercau (48), así como a dos de las acompañantes del vehículo de mayor porte: las jóvenes Juana (20) y Rosario Masó Tillar (19).

Días más tarde, la madre de las chicas y hermana del conductor, Ariadna Tillar (54), falleció en el centro asistencial debido a las severas lesiones padecidas. La posterior muerte de Martín Tillar cierra un triste capítulo que extinguió a casi una familia entera.

Mendoza lamenta la muerte de Martín Tillar. Foto: captura de pantalla.

"No hay consuelo para tanto dolor en una sola familia", expresaban las reacciones que se hicieron presente de a poco y durante toda la mañana.

El estado de salud de la única sobreviviente

En medio de la desolación y el dolor de dos familias destrozadas, las miradas se centran ahora en Florencia Bettalemmi, la única persona que logró sobrevivir al devastador accidente.

Florencia Bettalemmi fue derivada de urgencia al Hospital El Carmen, en Godoy Cruz, donde ingresó con múltiples traumatismos producto del violento choque frontal.

A diferencia del cuadro crítico y el posterior desenlace fatal de su pareja, los reportes indicaron que la mujer presentó una evolución favorable dentro del pronóstico reservado.

En el Hospital El Carmen, el equipo de profesionales de la salud asistió a Bettalemmi principalmente por lesiones ortopédicas y politraumatismos. Con el correr de los días, su estado general se estabilizó de manera paulatina.