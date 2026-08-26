Murió Martín Tillar y es la quinta víctima fatal del accidente de la ruta 60 en Maipú

Martín Tillar, fue el conductor de la camioneta VW T-Cross que el 16 de agosto pasado quedó involucrada en un trágico accidente sobre la ruta provincial 60. Debido al choque ya habían fallecido sus dos sobrinas, Juana (20) y Rosario Masó Tillar (19), su hermana y madre de las chicas, Ariadna Tillar (54), y Oscar Aníbal Fernández Mercau (48), el árbitro de fútbol que conducía el segundo vehículo.

La última víctima fatal se encontraba alojado en el Hospital Lagomaggiore en grave estado de salud. En las primeras horas de este miércoles, el Ministerio de Salud confirmó su deceso.