En la madrugada de este miércoles se confirmó la muerte de Martín Tillar (52), quien permanecía internado en el Hospital Lagomaggiore luego de ser uno de los protagonistas del fatal accidente de Maipú donde ya habían fallecido su hermana, sus dos sobrinas de 19 y 20 años, y el conductor que manejaba el otro vehículo.
Murió Martín Tillar y es la quinta víctima fatal del accidente de la ruta 60 en Maipú
El hombre de 52 años estaba en muy grave estado desde el 16 de agosto tras el accidente entre su camioneta VW T-Cross y un Peugeot 504
Martín Tillar, fue el conductor de la camioneta VW T-Cross que el 16 de agosto pasado quedó involucrada en un trágico accidente sobre la ruta provincial 60. Debido al choque ya habían fallecido sus dos sobrinas, Juana (20) y Rosario Masó Tillar (19), su hermana y madre de las chicas, Ariadna Tillar (54), y Oscar Aníbal Fernández Mercau (48), el árbitro de fútbol que conducía el segundo vehículo.
La última víctima fatal se encontraba alojado en el Hospital Lagomaggiore en grave estado de salud. En las primeras horas de este miércoles, el Ministerio de Salud confirmó su deceso.
El trágico accidente de la Ruta 60, en Maipú
Martín Tillar conducía la camioneta VW T-Cross el domingo 16 de agosto pasado por la ruta 60 a la altura de la Variante Palmira, en Fray Luis Beltrán. Con él iban a bordo su hermana Ariadna y sus sobrinas Juana y Rosario Masó.
En una maniobra de sobrepaso, Martín Tillar chocó de frente contra un Peugeot 504 que circulaba en dirección contraria. Producto del impacto, el tío de las chicas resultó gravemente herido mientras que Fernández, el conductor del Peugeot, falleció minutos después.
En pocas palabras
- Falleció Martín Tillar: el hombre de 52 años murió tras un accidente en la Ruta 60.
- Trágico saldo fatal: el siniestro vial ya había causado la muerte de su hermana, sus dos sobrinas y el conductor del otro vehículo.
- Detalles del accidente: el choque ocurrió el 16 de agosto cuando Tillar, al volante de una camioneta, superó en una maniobra y colisionó frontalmente contra otro auto.