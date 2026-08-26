Cuál es el estado de salud de Florencia Bettalemmi, la única sobreviviente del accidente fatal de la ruta 60

El viaje que compartía la familia finalizó de manera intempestiva cuando el conductor intentó realizar una maniobra de sobrepaso a metros de la intersección con la Variante Palmira, en Maipú, e impactó de frente contra un auto Peugeot 504 conducido por Oscar "Chacha" Fernández Mercau, quien también falleció a causa de las heridas.

Florencia Bettalemmi fue derivada de urgencia al Hospital El Carmen, en Godoy Cruz, donde ingresó con múltiples traumatismos producto del violento choque frontal.

A diferencia del cuadro crítico y el posterior desenlace fatal de su pareja, los reportes indicaron que la mujer presentó una evolución favorable dentro del pronóstico reservado.

En el Hospital El Carmen, el equipo de profesionales de la salud asistió a Bettalemmi principalmente por lesiones ortopédicas y politraumatismos. Con el correr de los días, su estado general se estabilizó de manera paulatina.

El brutal accidente que dejó a una familia sin consuelo

El accidente vial ocurrido en Maipú se convirtió en uno de los más dramáticos de la temporada, ya que en el lugar del hecho perdieron la vida de forma instantánea las dos jóvenes hermanas, Rosario y Juana.

Horas más tarde se confirmó el deceso de su madre Ariadna en el Hospital Central, seguido por el fallecimiento del conductor del otro vehículo involucrado y, finalmente, la reciente muerte de Martín Tillar.

Por el momento, la mujer de 42 años permanece bajo estricta observación médica y contención profesional en el Hospital El Carmen.