Un móvil de la Policía que se dirigía a toda velocidad hacia un operativo fue chocado por una camioneta en plena Costanera. Debido al accidente, que ocurrió en los primeros minutos de este miércoles, 6 efectivos de Infantería quedaron internados con distintas heridas.
Una camioneta chocó contra un furgón policial y 6 efectivos sufrieron heridas en el accidente
Tres policías de Infantería FUERON trasladados a un hospital tras el accidente que se produjo en la Costanera, a la altura de Guaymallén
Según la primera información, minutos después de la 1 un furgón Iveco perteneciente al Cuerpo de Infantería circulaba con sirenas por Costanera en dirección al norte, ya que habían sido desplazados a un operativo en Las Heras. A bordo iban 10 efectivos policiales.
Al llegar a cruce con calle Godoy Cruz, en Guaymallén, fueron impactados desde el costado por una camioneta Renault Duster que se dirigía hacia el este. El furgón policial terminó volcando en medio de la Costanera.
Los heridos y la investigación tras el accidente
Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó hasta el lugar y asistió a 6 policías que sufrieron politraumatismos. Tuvieron que ser derivados al Hospital Del Carmen.
Personal de Tránsito y Accidentología de Guaymallén realizó las pericias en el lugar. También se hizo presente el director de la Policía, Marcelo Calipo, según trascendió.
Tras el accidente se realizaron los dosajes de alcoholemia de rigor y al conductor de la camioneta. Este hombre de 59 años arrojó resultado positivo pero 0.38 gramos, es decir, por debajo del 0.50 permitido por la Ley de Tránsito.
En pocas palabras
- Accidente vial: tres policías de Infantería resultaron heridos tras un choque en la Costanera de Guaymallén.
- Circunstancias: un furgón policial que se dirigía a un operativo fue embestido por una camioneta, provocando el vuelco del móvil.
- Investigación: se realizan pericias en el lugar y se controló el alcoholemia del conductor de la camioneta, que dio positivo pero bajo el límite legal.