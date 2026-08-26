Una camioneta chocó contra un furgón policial y 6 efectivos sufrieron heridas en el accidente

Según la primera información, minutos después de la 1 un furgón Iveco perteneciente al Cuerpo de Infantería circulaba con sirenas por Costanera en dirección al norte, ya que habían sido desplazados a un operativo en Las Heras. A bordo iban 10 efectivos policiales.

Al llegar a cruce con calle Godoy Cruz, en Guaymallén, fueron impactados desde el costado por una camioneta Renault Duster que se dirigía hacia el este. El furgón policial terminó volcando en medio de la Costanera.