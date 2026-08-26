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Ocurrió en la madrugada

Una camioneta chocó contra un furgón policial y 6 efectivos sufrieron heridas en el accidente

Tres policías de Infantería FUERON trasladados a un hospital tras el accidente que se produjo en la Costanera, a la altura de Guaymallén

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Diez efectivos iban en el furgón que protagonizó el accidente.

Diez efectivos iban en el furgón que protagonizó el accidente.

Un móvil de la Policía que se dirigía a toda velocidad hacia un operativo fue chocado por una camioneta en plena Costanera. Debido al accidente, que ocurrió en los primeros minutos de este miércoles, 6 efectivos de Infantería quedaron internados con distintas heridas.

Según la primera información, minutos después de la 1 un furgón Iveco perteneciente al Cuerpo de Infantería circulaba con sirenas por Costanera en dirección al norte, ya que habían sido desplazados a un operativo en Las Heras. A bordo iban 10 efectivos policiales.

Al llegar a cruce con calle Godoy Cruz, en Guaymallén, fueron impactados desde el costado por una camioneta Renault Duster que se dirigía hacia el este. El furgón policial terminó volcando en medio de la Costanera.

Así quedó la camioneta Renault Duster que protagonizó el accidente.

Así quedó la camioneta Renault Duster que protagonizó el accidente.

Los heridos y la investigación tras el accidente

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó hasta el lugar y asistió a 6 policías que sufrieron politraumatismos. Tuvieron que ser derivados al Hospital Del Carmen.

Personal de Tránsito y Accidentología de Guaymallén realizó las pericias en el lugar. También se hizo presente el director de la Policía, Marcelo Calipo, según trascendió.

Tras el accidente se realizaron los dosajes de alcoholemia de rigor y al conductor de la camioneta. Este hombre de 59 años arrojó resultado positivo pero 0.38 gramos, es decir, por debajo del 0.50 permitido por la Ley de Tránsito.

En pocas palabras

  • Accidente vial: tres policías de Infantería resultaron heridos tras un choque en la Costanera de Guaymallén.
  • Circunstancias: un furgón policial que se dirigía a un operativo fue embestido por una camioneta, provocando el vuelco del móvil.
  • Investigación: se realizan pericias en el lugar y se controló el alcoholemia del conductor de la camioneta, que dio positivo pero bajo el límite legal.
Resumen generado por Thinkindot AI

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