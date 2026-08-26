Un conductor con un importante grado de alcoholemia en sangre protagonizó un accidente en solitario. La camioneta en la que circulaba terminó cayendo a un canal de riego durante los primeros minutos de este miércoles en la zona del oeste de Las Heras.
Un conductor con 2,54 de alcoholemia cayó con su camioneta a un canal de riego
El hombre con un importante grado de alcoholemia circulaba en solitario cuando perdió el dominio de su rodado
El accidente ocurrió pasada la medianoche, en la intersección de calles Cerro Arco y Tandil, en el barrio 12 de Junio de Las Heras. Por ese lugar circulaba un hombre de 55 años a bordo de una camioneta Peugeot 504.
El vehículo se dirigía en dirección al sur cuando el conductor perdió el dominio y terminó cayendo de frente a un canal de riego, según la primera reconstrucción del accidente.
Personal de la Guardia Urbana Municipal de Las Heras se hizo presente en el lugar y realizó un dosaje de alcoholemia al hombre, el cual arrojó positivo por 2,54 gramos. En tanto que una ambulancia asistió a la víctima ya que sufrió heridas en el rostro pero no necesitó ser trasladado a un hospital.
En pocas palabras
- Alcoholemia positiva: un conductor de 55 años fue detenido tras un accidente.
- Colisión: el hombre perdió el control de su camioneta Peugeot 504 pick up en calle Tandil y cayó en un canal de riego.
- Dosaje: se le realizó un control de alcoholemia que arrojó 2.54 gramos por litro de sangre.