Un conductor con 2,54 de alcoholemia cayó con su camioneta a un canal de riego

El accidente ocurrió pasada la medianoche, en la intersección de calles Cerro Arco y Tandil, en el barrio 12 de Junio de Las Heras. Por ese lugar circulaba un hombre de 55 años a bordo de una camioneta Peugeot 504.

El vehículo se dirigía en dirección al sur cuando el conductor perdió el dominio y terminó cayendo de frente a un canal de riego, según la primera reconstrucción del accidente.