"Guardaba golosinas para los chicos", el docente que murió atropellado por una chica que conducía ebria

El docente, que estaba a punto de jubilarse, se dirigía a la Escuela N° 916 del paraje Mili al momento del accidente.

Docente atropellado en Santiago del Estero: "Un maestro con todas las letras"

Compañeros, alumnos y vecinos expresaron su profundo dolor y recordaron el perfil humilde y extremadamente comprometido del docente, quien enseñaba en segundo y tercer grado.

“Él se dedicaba pura y exclusivamente a la escuela. De condición muy humilde, no faltaba nunca a clase. Como sea, llegaba con viento, con frío, con calor, con tormentas, con lo que sea”, expresaron muy tristes sus compañeros de tareas, quienes remarcaron los extensos recorridos que solía hacer a pie o en moto por parajes como Brea Pozo, Villa Tamiz y Barrio Alto para garantizar que sus alumnos no se quedaran sin clases.

Entre las anécdotas que reflejan su vocación, sus colegas destacaron un gesto cotidiano que habla de su cercanía con los niños: "Siempre guardaba golosinas en sus bolsillos para repartir entre los chicos".

“Nos quedamos todos en shock. Por una imprudente le truncaron la vida al maestro; un maestro con todas las letras, con mayúsculas”, lamentaron sus allegados.

Conductora ebria y aprehendida tras atropellar y matar al docente

El choque múltiple fue provocado por un Volkswagen Gol Trend conducido por una chica de 25 años, identificada como Jazmín Zalazar. La conductora, que circulaba de Norte a Sur, chocó al docente que iba en moto a dar clases, causándole lesiones que terminaron siendo fatales.

Al realizársele el test de alcoholemia correspondiente, el resultado arrojó 1,8 g/l de alcohol en sangre. Ante esto, la Fiscalía de turno dispuso de inmediato la detención de la conductora, quien quedó a disposición de la Justicia imputada por el trágico accidente.