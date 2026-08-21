Mucha tristeza e impotencia hay por estos días en la comunidad educativa de Santiago del Estero, luego de la trágica muerte de Domingo Federico Bravo, un querido docente rural de 57 años que murió cuando se dirigía en su moto a dar clases y fue atropellado por Jazmín Salazar, quien manejaba alcoholizada.
"Guardaba golosinas para los chicos", el docente que murió atropellado por una chica que conducía ebria
Así recordaban al querido docente, que perdió la vida cuando iba a dar clases y fue embestido por Jazmín Salazar, quien estaba alcoholizada
El accidente que dejó sin vida al docente, ocurrió sobre la Ruta Nacional 34 Vieja, cuando fue embestido por un auto cuya conductora arrojó 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre, más del triple del máximo permitido en jurisdicciones con tolerancia legal y una infracción directa a las normativas de alcoholemia cero.
La tragedia conmocionó no solo a la ciudad de La Banda, de donde Domingo Federico Bravo era oriundo, sino también a las zonas rurales donde durante más de 30 años ejerció la docencia.
El docente, que estaba a punto de jubilarse, se dirigía a la Escuela N° 916 del paraje Mili al momento del accidente.
Docente atropellado en Santiago del Estero: "Un maestro con todas las letras"
Compañeros, alumnos y vecinos expresaron su profundo dolor y recordaron el perfil humilde y extremadamente comprometido del docente, quien enseñaba en segundo y tercer grado.
“Él se dedicaba pura y exclusivamente a la escuela. De condición muy humilde, no faltaba nunca a clase. Como sea, llegaba con viento, con frío, con calor, con tormentas, con lo que sea”, expresaron muy tristes sus compañeros de tareas, quienes remarcaron los extensos recorridos que solía hacer a pie o en moto por parajes como Brea Pozo, Villa Tamiz y Barrio Alto para garantizar que sus alumnos no se quedaran sin clases.
Entre las anécdotas que reflejan su vocación, sus colegas destacaron un gesto cotidiano que habla de su cercanía con los niños: "Siempre guardaba golosinas en sus bolsillos para repartir entre los chicos".
“Nos quedamos todos en shock. Por una imprudente le truncaron la vida al maestro; un maestro con todas las letras, con mayúsculas”, lamentaron sus allegados.
Conductora ebria y aprehendida tras atropellar y matar al docente
El choque múltiple fue provocado por un Volkswagen Gol Trend conducido por una chica de 25 años, identificada como Jazmín Zalazar. La conductora, que circulaba de Norte a Sur, chocó al docente que iba en moto a dar clases, causándole lesiones que terminaron siendo fatales.
Al realizársele el test de alcoholemia correspondiente, el resultado arrojó 1,8 g/l de alcohol en sangre. Ante esto, la Fiscalía de turno dispuso de inmediato la detención de la conductora, quien quedó a disposición de la Justicia imputada por el trágico accidente.
En pocas palabras
- Tragedia: Un docente rural de 57 años murió al ser atropellado por una conductora alcoholizada en Santiago del Estero.
- Imprudencia: La conductora arrojó 1,8 g/l de alcohol en sangre, más del triple de lo permitido, provocando el fatal accidente.
- Vocación: El maestro, recordado por su humildad y compromiso, guardaba golosinas para sus alumnos y se dirigía a dar clases al momento del siniestro.