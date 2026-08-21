El gobernador Alfredo Cornejo y Adriana García, la nueva rectora de la UNCuyo, tuvieron el jueves su primer encuentro público después de las elecciones universitarias. La foto se produjo durante la asunción de las nuevas autoridades de la facultad de Ciencias Económicas, una unidad académica donde la relación con el Gobierno provincial es cercana.
Alfredo Cornejo y Adriana García, primer cara a cara tras el triunfo de Encuentro Plural en la UNCuyo
Coincidieron en la asunción de las autoridades de Ciencias Económicas. El sábado, durante el acto en el que García juró como rectora, Cornejo no estuvo presente
Cornejo, quien apostó por la continuidad con Gabriel Fidel a la cabeza de la lista Sumar Universidad, no asistió el sábado pasado a la ceremonia de asunción de la nueva rectora.
La foto que faltaba después de la elección
La actividad de Ciencias Económicas funcionó como un primer gesto de convivencia institucional entre el Gobierno provincial y la nueva conducción de la UNCuyo. Cornejo compartió el acto con García, quien asumió el Rectorado para el período 2026-2030.
El escenario tampoco fue casual. Ciencias Económicas es una de las facultades con mayor vínculo con el ámbito económico y productivo de Mendoza y este jueves puso en funciones al contador Miguel González Gaviola como decano y a Patricia Puebla como vicedecana.
La presencia de Alfredo Cornejo, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, contrastó con su ausencia en la asunción de García. Aquella ceremonia se realizó el sábado pasado y marcó formalmente el inicio de la nueva etapa en la UNCuyo.
Los 12 decanos que conducirán las facultades hasta 2030
La UNCuyo completó esta semana el recambio de autoridades en sus 12 facultades, con la asunción de los decanos y vicedecanos que estarán al frente de las unidades académicas durante el período 2026-2030. La rectora y la vicerrectora Ana María Sisti encabezaron los actos de juramento en cada facultad.
El nuevo mapa de autoridades quedó conformado por Patricia Infante y Eduardo Iriarte en Ingeniería; Adriana Marra y Edgardo Boero López en Odontología; María Gabriela Griffouliere y Aldo Altamirano en Educación; Fabio Erreguerena y Melina Guardamagna en Ciencias Políticas y Sociales; y Silvina Furlotti Moretti y Armando Martínez en Derecho.
En Filosofía y Letras asumieron Víctor Zonana y Viviana Ceverino; en Artes y Diseño, Laura Braconi y Silvina Maddio; en Ciencias Económicas, Miguel González Gaviola y Patricia Puebla; en Ciencias Médicas, Susana Salomón y Carlos Díaz; en Ciencias Exactas y Naturales, María Florencia Tarabelli y Pablo Cremades; en Ciencias Agrarias, David Martin y Alejandrina Alaria; y en Ciencias Aplicadas a la Industria, con sede en San Rafael, Ángel Roggiero y Mónica Morant.
En pocas palabras
- Primer encuentro: Alfredo Cornejo y Adriana García se reunieron tras las elecciones universitarias de la UNCuyo.
- Contexto institucional: la cita fue durante la asunción de autoridades en la facultad de Ciencias Económicas, con vínculo provincial.
- Asunción completa: la UNCuyo finalizó el recambio de decanos en sus 12 facultades para el período 2026-2030.