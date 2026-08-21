Alfredo Cornejo y Adriana García, primer cara a cara tras el triunfo de Encuentro Plural en la UNCuyo

El escenario tampoco fue casual. Ciencias Económicas es una de las facultades con mayor vínculo con el ámbito económico y productivo de Mendoza y este jueves puso en funciones al contador Miguel González Gaviola como decano y a Patricia Puebla como vicedecana.

La presencia de Alfredo Cornejo, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, contrastó con su ausencia en la asunción de García. Aquella ceremonia se realizó el sábado pasado y marcó formalmente el inicio de la nueva etapa en la UNCuyo.

Los 12 decanos que conducirán las facultades hasta 2030

La UNCuyo completó esta semana el recambio de autoridades en sus 12 facultades, con la asunción de los decanos y vicedecanos que estarán al frente de las unidades académicas durante el período 2026-2030. La rectora y la vicerrectora Ana María Sisti encabezaron los actos de juramento en cada facultad.

El nuevo mapa de autoridades quedó conformado por Patricia Infante y Eduardo Iriarte en Ingeniería; Adriana Marra y Edgardo Boero López en Odontología; María Gabriela Griffouliere y Aldo Altamirano en Educación; Fabio Erreguerena y Melina Guardamagna en Ciencias Políticas y Sociales; y Silvina Furlotti Moretti y Armando Martínez en Derecho.

En Filosofía y Letras asumieron Víctor Zonana y Viviana Ceverino; en Artes y Diseño, Laura Braconi y Silvina Maddio; en Ciencias Económicas, Miguel González Gaviola y Patricia Puebla; en Ciencias Médicas, Susana Salomón y Carlos Díaz; en Ciencias Exactas y Naturales, María Florencia Tarabelli y Pablo Cremades; en Ciencias Agrarias, David Martin y Alejandrina Alaria; y en Ciencias Aplicadas a la Industria, con sede en San Rafael, Ángel Roggiero y Mónica Morant.