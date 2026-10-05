El presidende de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, le informó a ese alto tribunal que decidió inhibirse de la causa que tiene como imputado al ex subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino. Argumentó que ambos trabajaron juntos cuando fueron funcionarios del primer Gobierno de Alfredo Cornejo.
El presidente de la Suprema Corte se apartó de la causa de Marcelo D'Agostino
Dalmiro Garay se inhibió de participar en la causa que tiene imputado al ex subsecretario de Justicia. Argumentó que trabajaron juntos cuando fue funcionario
Garay y sus pares de la Corte, María Teresa Day y José Valerio integraban el tribunal que debía confirmar si la conjueza María Jimena Pina González seguía a cargo de la instrucción de la causa del ex subsecretario de Justicia.
Sin embargo, el pasado 21 de septiembre notificó a la Corte que se apartaría del caso.
Esa inhibición que se conoció este lunes tenía como argumento que ambos, Garay y D'Agostino, trabajaron juntos cuando el hoy presidente de la Suprema Corte era ministro de Gobierno de la primera gestión de Cornejo en la gobernación. En aquel tiempo, Marcelo D'Agostino era subsecretario de Justicia, y su cargo estaba dentro del organigrama del Ministerio Gobierno.
"Estimo que corresponde apartarme" comenzó diciendo Garay en su nota, y continuó: "Trabajé de manera extensa, habiendo continuado luego de dicha relación con mi alejamiento de la gestión en el Poder Ejecutivo de Mendoza. Tal situación provoca que me encuentre inmerso en las previsiones del artículo 72, inciso 11 del CPP”, remarcó.
Según trascendió Garay habría remarcado que tras el periodo en que ambos trabajaron juntos, ellos también mantuvieron una relación de amistad personal, por lo que el presidente de la Suprema Corte decidió inhibirse.
Hay que recordar que Marcelo D'Agostino está imputado por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego.
Cómo sigue la causa de Marcelo D'Agostino en la Corte
Tras el apartamiento del presidente de la Suprema Corte, los dos jueces restantes deberán sortear su reemplazante entre los cuatro restantes integrantes del máximo tribunal, esto es entre Mario Adaro, Omar Palermo, Norma Llatser y Julio Gómez.
Quien resulte beneficiado con ese sorteo, e integre ese tribunal, tendrá la tarea de confirmar o no a la conjueza Pina González para que siga al frente de la causa. La abogada que representa a la mujer que lo acusa a D´Agostino recusó a Pina González por ser conjueza.
En pocas palabras
- Dalmiro Garay se inhibió: el presidente de la Suprema Corte de Mendoza se apartó de la causa del ex subsecretario de Justicia Marcelo D´Agostino.
- Argumento de apartamiento: Garay argumentó que trabajó junto a D´Agostino cuando ambos fueron funcionarios del Gobierno de Alfredo Cornejo.
- Imputaciones a D´Agostino: el ex subsecretario de Justicia está imputado por coacciones en medio de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego.