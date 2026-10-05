El presidente de la Suprema Corte se apartó de la causa de Marcelo D'Agostino

Esa inhibición que se conoció este lunes tenía como argumento que ambos, Garay y D'Agostino, trabajaron juntos cuando el hoy presidente de la Suprema Corte era ministro de Gobierno de la primera gestión de Cornejo en la gobernación. En aquel tiempo, Marcelo D'Agostino era subsecretario de Justicia, y su cargo estaba dentro del organigrama del Ministerio Gobierno.

Dalmiro Garay fue ministro de Gobierno en la primera gestión de Alfredo Cornejo y más tarde se convirtió en integrante de la Suprema Corte, de la que hoy es el presidente.

"Estimo que corresponde apartarme" comenzó diciendo Garay en su nota, y continuó: "Trabajé de manera extensa, habiendo continuado luego de dicha relación con mi alejamiento de la gestión en el Poder Ejecutivo de Mendoza. Tal situación provoca que me encuentre inmerso en las previsiones del artículo 72, inciso 11 del CPP”, remarcó.

Según trascendió Garay habría remarcado que tras el periodo en que ambos trabajaron juntos, ellos también mantuvieron una relación de amistad personal, por lo que el presidente de la Suprema Corte decidió inhibirse.

El ex subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino está acusado por una ex pareja de violencia de género.

Hay que recordar que Marcelo D'Agostino está imputado por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego.

Cómo sigue la causa de Marcelo D'Agostino en la Corte

Tras el apartamiento del presidente de la Suprema Corte, los dos jueces restantes deberán sortear su reemplazante entre los cuatro restantes integrantes del máximo tribunal, esto es entre Mario Adaro, Omar Palermo, Norma Llatser y Julio Gómez.

Quien resulte beneficiado con ese sorteo, e integre ese tribunal, tendrá la tarea de confirmar o no a la conjueza Pina González para que siga al frente de la causa. La abogada que representa a la mujer que lo acusa a D´Agostino recusó a Pina González por ser conjueza.