La denunciante de Marcelo D'Agostino no se presentó al examen físico en el Cuerpo Médico Forense

La mujer tampoco justificó por qué no se había presentado, de acuerdo a versiones ligadas a la investigación.

El caso de Marcelo D' Agostino es investigado por el Ministerio Público Fiscal.

Marcelo D'Agostino: es clave el examen médico a la denunciante

La realización del examen físico es indispensable para avanzar en la pesquisa que tiene a Marcelo D'Agostino denunciado e imputado desde abril por delitos en contexto de violencia de género.

Hasta la fecha, la mujer no se ha sometido a peritajes psicológicos porque, de acuerdo a las versiones de su abogada, Elena Quintero, su estado emocional no se lo permitía primero y porque la obra social que la tiene como afiliada no le brindaba la cobertura necesaria para someterse a un tratamiento.

Este peritaje también es clave, ya que permitirá a la fiscal conocer rasgos de la personalidad de la denunciante. En el caso de Marcelo D'Agostino estas pruebas ya fueron realizadas.

Marcelo D'Agostino, ex funcionario denunciado por la ex pareja e imputado.

La ex pareja de Marcelo D'Agostino lo denunció el 10 de abril por delitos en contexto de violencia de género: amenazas y abuso sexual.

Él renunció esa misma tarde y pocos días después fue imputado para ser investigado por tenencia ilegal de arma de guerra, amenazas y abuso sexual.

Luego de varias citaciones judiciales, la denunciante se presentó en el Ministerio Público Fiscal y ratificó la denuncia en todos sus términos.

A su turno, Marcelo D' Agostino -quien prestó declaración indagatoria- negó todos los hechos que se le atribuyeron.

Batalla jurídica en el caso Marcelo D'Agostino

La Fiscalía de Delitos de Género también recolectó otras pruebas importantes: la información acumulada en el teléfono del ex funcionario y de la denunciante y los chats aportados por ella para sustentar la denuncia.

Avanzó la acusación por tenencia ilegal de arma de guerra pero no la referida a amenazas y abuso sexual porque, justamente, faltan los resultados de los peritajes médicos y psicológicos a la denunciante.

Durante los últimos tiempos, el caso que tiene como denunciado a Marcelo D'Agostino se volvió una verdadera batalla judicial: la denunciante recusó a la conjueza Jimena Pina González, finalmente confirmada por un tribunal superior.

Luego y presentó una batería de 9 planteos, todos rechazados por la magistrada.

Ahora, la Corte debe tomar la decisión final sobre la continuidad o no de Pina González en la causa.