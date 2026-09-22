Cinco meses después de haberlo denunciado, la ex pareja del ex subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino no se presentó en el Cuerpo Médico Forense para someterse al examen físico que debe ser incorporado al expediente por delitos en contexto de violencia de género.
La denunciante de Marcelo D'Agostino no se presentó al examen físico en el Cuerpo Médico Forense
La ex pareja y denunciante de Marcelo D'Agostino debía presentarse el lunes en el Cuerpo Médico Forense para un peritaje clave para que avance la pesquisa
La mujer, cuya identidad no se revela por tratarse de un caso de instancia privada, había sido citada -por orden de Valeria Bottini, fiscal de Violencia de Género - el lunes 21 de septiembre en el Cuerpo Médico Forense. Pero no fue.
"Se informa que la causante no ha concurrido a los consultorios para realizarse el examen correspondiente", firmó al pie el profesional Eduardo Berté, titular del Cuerpo Médico Forense, ubicado en el Barrio Cívico. Esa conclusión fue enviada a la fiscal investigadora, que ya la incorporó a la causa judicial.
La mujer tampoco justificó por qué no se había presentado, de acuerdo a versiones ligadas a la investigación.
Marcelo D'Agostino: es clave el examen médico a la denunciante
La realización del examen físico es indispensable para avanzar en la pesquisa que tiene a Marcelo D'Agostino denunciado e imputado desde abril por delitos en contexto de violencia de género.
Hasta la fecha, la mujer no se ha sometido a peritajes psicológicos porque, de acuerdo a las versiones de su abogada, Elena Quintero, su estado emocional no se lo permitía primero y porque la obra social que la tiene como afiliada no le brindaba la cobertura necesaria para someterse a un tratamiento.
Este peritaje también es clave, ya que permitirá a la fiscal conocer rasgos de la personalidad de la denunciante. En el caso de Marcelo D'Agostino estas pruebas ya fueron realizadas.
La ex pareja de Marcelo D'Agostino lo denunció el 10 de abril por delitos en contexto de violencia de género: amenazas y abuso sexual.
Él renunció esa misma tarde y pocos días después fue imputado para ser investigado por tenencia ilegal de arma de guerra, amenazas y abuso sexual.
Luego de varias citaciones judiciales, la denunciante se presentó en el Ministerio Público Fiscal y ratificó la denuncia en todos sus términos.
A su turno, Marcelo D' Agostino -quien prestó declaración indagatoria- negó todos los hechos que se le atribuyeron.
Batalla jurídica en el caso Marcelo D'Agostino
La Fiscalía de Delitos de Género también recolectó otras pruebas importantes: la información acumulada en el teléfono del ex funcionario y de la denunciante y los chats aportados por ella para sustentar la denuncia.
Avanzó la acusación por tenencia ilegal de arma de guerra pero no la referida a amenazas y abuso sexual porque, justamente, faltan los resultados de los peritajes médicos y psicológicos a la denunciante.
Durante los últimos tiempos, el caso que tiene como denunciado a Marcelo D'Agostino se volvió una verdadera batalla judicial: la denunciante recusó a la conjueza Jimena Pina González, finalmente confirmada por un tribunal superior.
Luego y presentó una batería de 9 planteos, todos rechazados por la magistrada.
Ahora, la Corte debe tomar la decisión final sobre la continuidad o no de Pina González en la causa.
En pocas palabras
- La ex pareja de D'Agostino: no se presentó a un peritaje clave en la causa por violencia de género.
- Causa judicial: la fiscalía investiga a Marcelo D'Agostino desde abril por amenazas y abuso sexual.
- Peritajes pendientes: la ausencia de la denunciante retrasa el avance de la pesquisa sobre los delitos de género.