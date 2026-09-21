Detrás de las majestuosas fiestas, los eventos políticos y la elecciones de las reinas, existe la verdadera Vendimia. Cosechadores que trabajan en las fincas para recoger la uva que se convertirá en vino. Y no siempre es una tarea agradable. Al menos así lo dejó en evidencia una investigación penal por explotación laboral que tiene imputado a un empresario del Este provincial.
La otra cara de la Vendimia: los detalles de la causa por explotación laboral de cosechadores
La Justicia confirmó el procesamiento de un empresario acusado de trata de personas tras la denuncia por explotación laboral
En abril de 2024, cuando estaban finalizando las cosechas de uva en toda la provincia, un llamado anónimo a la Línea de Trata de Personas -145- fue el puntapié de una causa federal que se lleva adelante y en los últimos días tuvo avances, con la confirmación del procesamiento de un empresario.
A mediados de esta semana, los jueces Juan Ignacio Pérez Curci y Manuel Pizarro confirmaron la investigación contra Roberto Osvaldo Guerrero (68), dueño de fincas y perteneciente a la familia Eloy Guerrero, reconocida del Este provincial. Está acusado por trata de personas agravado por mediar engaño y por la cantidad de víctimas, delito que prevé de 5 a 10 años de cárcel.
Los detalles de la explotación laboral
La causa nació gracias a la denuncia anónima a la línea 145 que realizó uno de los propios cosechadores. En ese primer llamado sostuvo que un grupo de 50 personas oriundas de Perico, Jujuy, llegaron hasta la finca Eloy Guerrero, ubicada en Alto Verde, para realizar la temporada de Vendimia. Sin embargo, se encontraron con condiciones deplorables a tal punto que la mitad de ellos se terminó yendo del lugar.
Según la denuncia que luego constataron las autoridades en el lugar, los cosechadores vivían en colchones tirados en el piso -en el mejor de los casos- dentro de acoplados. Había un solo baño en malas condiciones de higiene, por lo que los trabajadores debían hacer sus necesidades en el campo. El único suministro de agua no era potable, no tenían heladera para guardar comida y el techo del ranchito se llovía.
Las víctimas declararon que trabajaban de 7 a 19 horas, con un descanso al mediodía para almorzar. Les habían ofrecido un pago de $400 por tacho, pero luego de la primera semana comenzaron a abonarles $250. Cuando reclamaron por ello, fueron amenazas y los invitaron a retirarse si no les convencía la remuneración por la Vendimia.
La defensa del empresario imputado
El abogado defensor de Ricardo Guerrero intentó, sin éxito, revertir el procesamiento. Argumentó que no se acreditó el sometimiento de los cosechadores ya que se habían quedado "por su propia voluntad". Por otro lado, que el pago de los tachos era superior al recomendado por el Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (SOEVA) y que la mayoría de los trabajadores no estaban registrados porque cobraban planes sociales o estaban en blanco en otras actividades.
Incluso la defensa planteó que cuando se realizó el operativa en la finca la cosecha había terminado y se habían entregado las viviendas que se destinaban para la Vendimia.
Sin embargo, estos argumentos fueron rechazados por los camaristas que confirmaron el procesamiento del empresario. De no mediar sorpresas, en los próximos meses deberá ser juzgado por el caso de explotación laboral que dejó en evidencia las condiciones inhumanas a las que son sometidos los trabajadores golondrinas.
En pocas palabras
- Justicia confirmó: procesamiento de empresario por trata de personas y explotación laboral.
- Denuncia anónima: reveló condiciones deplorables de cosechadores en una finca de San Martín.
- Acusación: empresario enfrenta 5 a 10 años de cárcel por trata agravada por engaño y número de víctimas.