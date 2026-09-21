La otra cara de la Vendimia: los detalles de la causa por explotación laboral de cosechadores

Uno de los cosechadores realizó la denuncia de explotación laboral. Imagen ilustrativa.

Los detalles de la explotación laboral

La causa nació gracias a la denuncia anónima a la línea 145 que realizó uno de los propios cosechadores. En ese primer llamado sostuvo que un grupo de 50 personas oriundas de Perico, Jujuy, llegaron hasta la finca Eloy Guerrero, ubicada en Alto Verde, para realizar la temporada de Vendimia. Sin embargo, se encontraron con condiciones deplorables a tal punto que la mitad de ellos se terminó yendo del lugar.

Según la denuncia que luego constataron las autoridades en el lugar, los cosechadores vivían en colchones tirados en el piso -en el mejor de los casos- dentro de acoplados. Había un solo baño en malas condiciones de higiene, por lo que los trabajadores debían hacer sus necesidades en el campo. El único suministro de agua no era potable, no tenían heladera para guardar comida y el techo del ranchito se llovía.

Las víctimas declararon que trabajaban de 7 a 19 horas, con un descanso al mediodía para almorzar. Les habían ofrecido un pago de $400 por tacho, pero luego de la primera semana comenzaron a abonarles $250. Cuando reclamaron por ello, fueron amenazas y los invitaron a retirarse si no les convencía la remuneración por la Vendimia.

Uno de los cosechadores realizó la denuncia de explotación laboral. Imagen ilustrativa.

La defensa del empresario imputado

El abogado defensor de Ricardo Guerrero intentó, sin éxito, revertir el procesamiento. Argumentó que no se acreditó el sometimiento de los cosechadores ya que se habían quedado "por su propia voluntad". Por otro lado, que el pago de los tachos era superior al recomendado por el Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (SOEVA) y que la mayoría de los trabajadores no estaban registrados porque cobraban planes sociales o estaban en blanco en otras actividades.

Incluso la defensa planteó que cuando se realizó el operativa en la finca la cosecha había terminado y se habían entregado las viviendas que se destinaban para la Vendimia.

Sin embargo, estos argumentos fueron rechazados por los camaristas que confirmaron el procesamiento del empresario. De no mediar sorpresas, en los próximos meses deberá ser juzgado por el caso de explotación laboral que dejó en evidencia las condiciones inhumanas a las que son sometidos los trabajadores golondrinas.