Durante gran parte de 2024 tenía un negocio más que rentable: traer cocaína desde el norte argentino para venderla en el Este de Mendoza. Pero unas escuchas telefónicas sumadas a un imperdonable error, como quedarse sin nafta cuando traficaba el cargamento, hicieron que terminara detenido y, en los últimos días, condenado por la Justicia Federal.
Condenaron al Serenito, atrapado cuando traía U$S250.000 en cocaína y se quedó sin nafta
Marcelo Escudero (49) fue condenado como el organizador del traslado de 26 kilogramos de cocaína desde el norte argentino hacia Mendoza
Marcelo Flavio Escudero tiene 49 años, vivía en San Martín y es conocido en su entorno como Serenito -así surgió de las conversaciones telefónicas que mantenía-. Desde el 28 de mayo de 2024 hasta el 20 de septiembre de ese año -cuando fue detenido- lideró una organización criminal que compraba cocaína en Salta y la distribuía en ese departamento del Este provincial aunque también en Junín y Santa Rosa.
En los últimos días, el hombre afrontó un debate donde fue declarado culpable del delito de transporte de estupefacientes agravado. Los jueces María Paula Marisi, Alberto Carelli y Alejandro Piña lo condenaron a una pena de 7 años y 6 meses de cárcel.
La cocaína del Delfín y la logística que falló
El descubrimiento de la banda surgió como un coletazo de otra investigación que en febrero de 2024 estaba indagando sobre el secuestro de un hombre oriundo de Bolivia pero radicado en Lavalle. En esa causa se realizaron algunas intervenciones y se llegó al teléfono del Serenito Escudero, detectando que solía tener conversaciones vinculadas al narcotráfico.
Marcelo Escudero no operaba sólo. La investigación federal derivó en la identificación de otras 8 personas que pertenecían a la banda. Algunos eran financistas, otros cooperaban con la logística del traslados y otros eran los compradores de la droga que luego revendían al narcomenudeo en el Este provincial.
Serenito Escudero era quien viajaba al norte -a veces solo, a veces acompañado- y traía "la del Delfín", en referencia al sello que tienen los ladrillos de cocaína que son producidos en Bolivia generalmente. Para traerla había comprado un camión que compró en $25 millones en efectivo.
La caída del narcotraficante
Los sabuesos policiales realizaron una escucha directa el 20 de septiembre de 2024 porque sabían que el camión manejado por Serenito Escudero iba a ingresar con un importante cargamento de cocaína. Sin embargo, el hombre se quedó sin combustible cuando viajaba por Ruta Nacional 20 en San Juan, a pocos kilómetros del ingreso fronterizo por El Encón.
Marcelo Escudero llamó a su pareja para que lo ayudara. La mujer viajó en un Fiat Cronos junto a otra pareja cómplice para abastecer de nafta el vehículo. En ese momento todos fueron detenidos.
Las autoridades policiales efectivamente encontraron 25 ladrillos de cocaína que estaban ocultos bajo la lona del semiacoplado. Totalizaron poco más de 26 kilogramos de esa droga, valuados en 250.000 dólares aproximadamente. Luego se realizaron varios allanamientos donde cayeron los otros integrantes de la narcobanda que también fueron condenados a penas menores en distintos procesos.
En pocas palabras
- Condenado por narcotráfico: Marcelo Escudero, alias Serenito, fue sentenciado a 7 años y 6 meses de cárcel por organizar el traslado de cocaína.
- Cargamento interceptado: fue detenido en San Juan al quedarse sin combustible mientras transportaba 26 kilogramos de cocaína, valuados en 250.000 dólares.
- Organización desarticulada: la investigación permitió identificar y condenar a otros 8 integrantes de la banda dedicada al transporte y venta de estupefacientes.