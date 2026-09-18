Condenaron al Serenito, atrapado cuando traía U$S250.000 en cocaína y se quedó sin nafta

Los ladrillos de cocaína que fueron incautados por las autoridades.

La cocaína del Delfín y la logística que falló

El descubrimiento de la banda surgió como un coletazo de otra investigación que en febrero de 2024 estaba indagando sobre el secuestro de un hombre oriundo de Bolivia pero radicado en Lavalle. En esa causa se realizaron algunas intervenciones y se llegó al teléfono del Serenito Escudero, detectando que solía tener conversaciones vinculadas al narcotráfico.

Marcelo Escudero no operaba sólo. La investigación federal derivó en la identificación de otras 8 personas que pertenecían a la banda. Algunos eran financistas, otros cooperaban con la logística del traslados y otros eran los compradores de la droga que luego revendían al narcomenudeo en el Este provincial.

Serenito Escudero era quien viajaba al norte -a veces solo, a veces acompañado- y traía "la del Delfín", en referencia al sello que tienen los ladrillos de cocaína que son producidos en Bolivia generalmente. Para traerla había comprado un camión que compró en $25 millones en efectivo.

El camión con el que el narcotraficante traía la cocaína.

La caída del narcotraficante

Los sabuesos policiales realizaron una escucha directa el 20 de septiembre de 2024 porque sabían que el camión manejado por Serenito Escudero iba a ingresar con un importante cargamento de cocaína. Sin embargo, el hombre se quedó sin combustible cuando viajaba por Ruta Nacional 20 en San Juan, a pocos kilómetros del ingreso fronterizo por El Encón.

Marcelo Escudero llamó a su pareja para que lo ayudara. La mujer viajó en un Fiat Cronos junto a otra pareja cómplice para abastecer de nafta el vehículo. En ese momento todos fueron detenidos.

Las autoridades policiales efectivamente encontraron 25 ladrillos de cocaína que estaban ocultos bajo la lona del semiacoplado. Totalizaron poco más de 26 kilogramos de esa droga, valuados en 250.000 dólares aproximadamente. Luego se realizaron varios allanamientos donde cayeron los otros integrantes de la narcobanda que también fueron condenados a penas menores en distintos procesos.