Como casi todos los días de los últimos años, se disponía a ingresar a la cárcel. No porque fuera un preso, sino todo lo contrario: era un agente penitenciario. Pero, "en casa de herrero cuchillo de palo", fue detectado escondiendo drogas en sus partes íntimas. Ahora, un año después, lo condenaron por ese episodio de narcotráfico.
Condenaron al penitenciario que escondió drogas en su entrepierna al ingresar a su trabajo
El penitenciario fue atrapado hace un año cuando intentó ingresar cocaína al complejo San Felipe y luego encontraron más drogas en su domicilio
El 21 de agosto de 2025, José Antonio Lorenzo llegó hasta la cárcel San Felipe, ubicada en el oeste de Ciudad. Comenzaba su turno de trabajo dentro del Servicio Penitenciario. Pero no tenía en cuenta que hacía poco tiempo se había implementado un sistema de control único para los agentes.
Uno de sus colegas realizó una requisa superficial en el control de ingreso. Detectó un bulto extraño en la entrepierna del agente. José Lorenzo terminó sacando 2 bolsas de nylon que tenían 256 gramos de cocaína. Desde entonces, se encuentra privado de su libertad.
La condena contra el penitenciario que tenía drogas
La Justicia Federal ordenó un allanamiento inmediato en el domicilio de José Lorenzo, ubicado en la zona de La Favorita, en el oeste de Ciudad. En una heladera en desuso encontraron casi 1 kilogramo de marihuana, entre medio ladrillo, trozos y picadura de esa droga.
El agente penitenciario fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser funcionario público y por ocurrir dentro de un establecimiento carcelario. Días después obtuvo el beneficio del arresto domiciliario ya que tiene un hijo con discapacidad -autismo- al cual asiste y debe trasladar a las terapias psicológicas.
En los últimos días se realizó un juicio abreviado donde el penitenciario José Lorenzo admitió haber intentado ingresar las drogas a la cárcel y fue condenado por el juez Alberto Carelli. Recibió la pena mínima de 6 años de prisión, que continuará cumpliendo en modalidad domiciliaria.
En pocas palabras
- Agente penitenciario: fue condenado a 6 años de prisión por intentar ingresar 256 gramos de cocaína a la cárcel San Felipe.
- Hallazgo de drogas: tras ser detenido, se le encontró 1 kg de marihuana en su domicilio.
- Juicio abreviado: admitió los hechos y continuará cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario debido a un hijo con discapacidad.