Condenaron al penitenciario que escondió drogas en su entrepierna al ingresar a su trabajo

La droga se detectó en el ingreso a la cárcel de San Felipe. Imagen de archivo.

La condena contra el penitenciario que tenía drogas

La Justicia Federal ordenó un allanamiento inmediato en el domicilio de José Lorenzo, ubicado en la zona de La Favorita, en el oeste de Ciudad. En una heladera en desuso encontraron casi 1 kilogramo de marihuana, entre medio ladrillo, trozos y picadura de esa droga.

El agente penitenciario fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser funcionario público y por ocurrir dentro de un establecimiento carcelario. Días después obtuvo el beneficio del arresto domiciliario ya que tiene un hijo con discapacidad -autismo- al cual asiste y debe trasladar a las terapias psicológicas.

En los últimos días se realizó un juicio abreviado donde el penitenciario José Lorenzo admitió haber intentado ingresar las drogas a la cárcel y fue condenado por el juez Alberto Carelli. Recibió la pena mínima de 6 años de prisión, que continuará cumpliendo en modalidad domiciliaria.