Por el caso Garrido y Baigorria, la Corte Interamericana llamó a una audiencia en Buenos Aires

La jueza federal María Paula Marisi integra el Tribunal Oral 1, que hará -en fecha a determinar- el juicio oral y público por las desapariciones de Garrido y Baigorria. Axel Lloret

La audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Buenos Aires se realizará el 29 de septiembre en el Palacio San Martín, sede ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Será conducida, en persona, por la jueza Nancy Hernández López, quien tiene más de 35 años de carrera jurídica e integra el Tribunal que preside el brasileño Rodrigo Mudrovitsch.

La jueza Nancy Hernández López, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que viene a Buenos Aires por el caso Garrido y Baigorria.

Por las familias de los desaparecidos Adolfo Garrido y Raúl Baigorria estará el abogado Carlos Varela Álvarez, quien las asiste desde 1990 y llevó el caso a los Tribunales internacionales. En representación del Estado argentino ha sido notificado Alberto Salgado, director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos.

Garrido y Baigorria: por qué interviene la Corte Interamericana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a Buenos Aires para saber, durante una audiencia privada, qué hizo el Estado argentino en referencia al punto 4 de la sentencia condenatoria de 1998 en el caso "Garrido y Baigorria vs. Argentina".

El mismo indicó: "Investigar los hechos que condujeron a la desaparición de los señores Adolfo Garrido y Raúl Baigorria y someter a proceso y sancionar a sus autores, cómplices, encubridores y a todos aquéllos que hubiesen tenido participación en los hechos”.

El abogado Carlos Varela Álvarez representa a los familiares de Garrido y Baigorria desde 1990 y llevó el caso a su libro Por las fronteras de la ley y al producto audiovisual Crímenes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a buscar información del Estado argentino sobre el avance y estado del proceso judicial penal que se desarrolla en Mendoza; y las diligencias realizadas para la búsqueda y localización de Garrido y Baigorria, "o de sus restos mortales", según la convocatoria.

El abogado de los familiares de Garrido y Baigorria podrá hacer observaciones como también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cada una de las partes dispondrá de 15 minutos para brindar información oral y 8 más en caso de ser necesario.

Quién es la jueza Nancy Hernández López

. Jurista con más de 35 años de experiencia judicial y profesora universitaria

. Especialista en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Público

. Fue magistrada titular de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

. Participó en la elaboración de importantes proyectos de ley en materia de Derechos Humanos y a favor de poblaciones en situación de vulnerabilidad, como personas privadas de libertad y población con VIH-SIDA

. Fue corredactora del Código de la Niñez, Infancia y Adolescencia

. Trabajó por la legislación de Acceso a la Justicia de Poblaciones Indígenas

. Sus sentencias reflejan compromiso con los Derechos Humanos, con fallos sobre matrimonio igualitario, paridad horizontal en derechos políticos de las mujeres (lo cual ha contribuido a uno de los mayores porcentajes de mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa de Costa Rica), así como en materia de tortura y abuso policial de personas detenidas

El caso Garrido y Baigorria

Adolfo Garrido y Raúl Baigorria fueron vistos por última vez en 1990, en calabozos de la entonces Dirección de Investigaciones, en el Palacio Policial, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como D2.

Ambos estaban gravemente heridos, según testigos. Habían sido duramente golpeados. Nunca más se supo de ellos ni de sus restos.

El caso se convirtió en el primero de desaparición de personas en democracia en Mendoza. Dos años después, en mayo de 1992, sucedió otro caso emblemático e idéntico: la desaparición de Cristian Guardati.

Adolfo Garrido y Raúl Baigorria habían sido detenidos el sábado 28 de abril, en horas de la siesta, en el Parque San Martín, cerca de la Escuela Hogar Eva Perón, por un retén de la Policía de Mendoza.

En la zona quedó, en estado de abandono, el vehículo en que se desplazaban camino a Godoy Cruz: un Fiat 1500 rural azul, que fue reconocido por testigos que declararon en la causa judicial haber presenciado las detenciones.

Los arrestos de Garrido y Baigorria no fueron asentados en ningún registro oficial de la Policía de Mendoza. Ni en los de la comisaría Quinta (con competencia en la zona del Parque) y tampoco en los libros de novedades del Palacio Policial.

Esa ilegalidad -que se repetiría 2 años más tarde con el caso de Cristian Guardati en la jurisdicción policial del barrio La Estanzuela y de la Comisaría 7a. en Godoy Cruz- más los testimonios que revelaron las detenciones y traslados a manos de policías en vehículos oficiales y los dichos de otras personas que dijeron haberlos visto en el Palacio Policial fueron determinantes.

En 1998, cuando el caso llevaba ya 8 años sin resolver en la Justicia de Mendoza, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino. Le impuso la obligación de indemnizar con dinero a los familiares de los desaparecidos Garrido y Baigorria y le ordenó investigar los hechos hasta dar con los autores y encubridores y el destino final de los desaparecidos.

La clave de esta sentencia condenatoria fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos contó con los resultados de una investigación ad hoc realizada por un grupo de abogados mendocinos, que no sólo se ajustaron al caso Garrido y Baigorria, sino también se ocuparon del caso Guardati.

Para todos los hechos, la conclusión era idéntica: Garrido, Baigorria y Guardati habían desaparecido en el Parque y en Godoy Cruz a manos de policías mendocinos, que contaron con la complicidad de colegas, superiores y jefes por tratarse de detenciones ilegales.

Tras 27 años en el fuero judicial provincial y sin novedades, el caso Garrido y Baigorria pasó a manos de la Justicia Federal en 2017 porque la desaparición forzada de personas es considerada un delito continuo que no cesa mientras no se determina el paradero de las víctimas ni se hallan los restos.

El fiscal federal Fernando Alcaraz pidió la elevación a juicio oral y público del expediente contra 16 ex policías.

El Juzgado Federal 3 resolvió en ese sentido y el proceso quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 1.