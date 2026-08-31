La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió enviar a la jueza costarricense Nancy Hernández López a Buenos Aires para supervisar el cumplimiento de la sentencia que hace 28 años condenó al Estado argentino por las desapariciones forzosas (a manos de policías) de Garrido y Baigorria, ocurridas en 1990, en el Parque San Martín; y que también ordenó investigar qué sucedió con ellos y encontrar y someter a proceso penal a los autores y encubridores.
Por el caso Garrido y Baigorria, la Corte Interamericana llamó a una audiencia en Buenos Aires
El Estado argentino deberá rendir cuentas de lo hecho por la Justicia Federal para hallar los restos de Garrido y Baigorria y a los responsables. 16 ex policías irán a juicio
Desde 2017 y tras 27 años en la Justicia provincial como averiguación de paradero, la investigación pasó a la Justicia Federal por tratarse de un delito continuo porque nunca se reveló el final de Garrido y Baigorria. En fecha a determinar, habrá juicio oral y público contra 16 ex policías de la época, de distintos rangos por las desapariciones.
El 9 de octubre, el Tribunal Oral Federal 1 integrado por los camaristas Alberto Carelli, María Paula Marisi y Héctor Fabián Cortés realizará una audiencia oral para determinar qué pruebas se ventilarán en el futuro proceso. Ésa será la novedad oficial más actualizada que se llevará la Corte Interamericana a sus oficinas en San José de Costa Rica.
La audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Buenos Aires se realizará el 29 de septiembre en el Palacio San Martín, sede ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Será conducida, en persona, por la jueza Nancy Hernández López, quien tiene más de 35 años de carrera jurídica e integra el Tribunal que preside el brasileño Rodrigo Mudrovitsch.
Por las familias de los desaparecidos Adolfo Garrido y Raúl Baigorria estará el abogado Carlos Varela Álvarez, quien las asiste desde 1990 y llevó el caso a los Tribunales internacionales. En representación del Estado argentino ha sido notificado Alberto Salgado, director de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos.
Garrido y Baigorria: por qué interviene la Corte Interamericana
La Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a Buenos Aires para saber, durante una audiencia privada, qué hizo el Estado argentino en referencia al punto 4 de la sentencia condenatoria de 1998 en el caso "Garrido y Baigorria vs. Argentina".
El mismo indicó: "Investigar los hechos que condujeron a la desaparición de los señores Adolfo Garrido y Raúl Baigorria y someter a proceso y sancionar a sus autores, cómplices, encubridores y a todos aquéllos que hubiesen tenido participación en los hechos”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a buscar información del Estado argentino sobre el avance y estado del proceso judicial penal que se desarrolla en Mendoza; y las diligencias realizadas para la búsqueda y localización de Garrido y Baigorria, "o de sus restos mortales", según la convocatoria.
El abogado de los familiares de Garrido y Baigorria podrá hacer observaciones como también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cada una de las partes dispondrá de 15 minutos para brindar información oral y 8 más en caso de ser necesario.
Quién es la jueza Nancy Hernández López
. Jurista con más de 35 años de experiencia judicial y profesora universitaria
. Especialista en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Público
. Fue magistrada titular de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
. Participó en la elaboración de importantes proyectos de ley en materia de Derechos Humanos y a favor de poblaciones en situación de vulnerabilidad, como personas privadas de libertad y población con VIH-SIDA
. Fue corredactora del Código de la Niñez, Infancia y Adolescencia
. Trabajó por la legislación de Acceso a la Justicia de Poblaciones Indígenas
. Sus sentencias reflejan compromiso con los Derechos Humanos, con fallos sobre matrimonio igualitario, paridad horizontal en derechos políticos de las mujeres (lo cual ha contribuido a uno de los mayores porcentajes de mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa de Costa Rica), así como en materia de tortura y abuso policial de personas detenidas
El caso Garrido y Baigorria
Adolfo Garrido y Raúl Baigorria fueron vistos por última vez en 1990, en calabozos de la entonces Dirección de Investigaciones, en el Palacio Policial, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como D2.
Ambos estaban gravemente heridos, según testigos. Habían sido duramente golpeados. Nunca más se supo de ellos ni de sus restos.
El caso se convirtió en el primero de desaparición de personas en democracia en Mendoza. Dos años después, en mayo de 1992, sucedió otro caso emblemático e idéntico: la desaparición de Cristian Guardati.
Adolfo Garrido y Raúl Baigorria habían sido detenidos el sábado 28 de abril, en horas de la siesta, en el Parque San Martín, cerca de la Escuela Hogar Eva Perón, por un retén de la Policía de Mendoza.
En la zona quedó, en estado de abandono, el vehículo en que se desplazaban camino a Godoy Cruz: un Fiat 1500 rural azul, que fue reconocido por testigos que declararon en la causa judicial haber presenciado las detenciones.
Los arrestos de Garrido y Baigorria no fueron asentados en ningún registro oficial de la Policía de Mendoza. Ni en los de la comisaría Quinta (con competencia en la zona del Parque) y tampoco en los libros de novedades del Palacio Policial.
Esa ilegalidad -que se repetiría 2 años más tarde con el caso de Cristian Guardati en la jurisdicción policial del barrio La Estanzuela y de la Comisaría 7a. en Godoy Cruz- más los testimonios que revelaron las detenciones y traslados a manos de policías en vehículos oficiales y los dichos de otras personas que dijeron haberlos visto en el Palacio Policial fueron determinantes.
En 1998, cuando el caso llevaba ya 8 años sin resolver en la Justicia de Mendoza, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino. Le impuso la obligación de indemnizar con dinero a los familiares de los desaparecidos Garrido y Baigorria y le ordenó investigar los hechos hasta dar con los autores y encubridores y el destino final de los desaparecidos.
La clave de esta sentencia condenatoria fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos contó con los resultados de una investigación ad hoc realizada por un grupo de abogados mendocinos, que no sólo se ajustaron al caso Garrido y Baigorria, sino también se ocuparon del caso Guardati.
Para todos los hechos, la conclusión era idéntica: Garrido, Baigorria y Guardati habían desaparecido en el Parque y en Godoy Cruz a manos de policías mendocinos, que contaron con la complicidad de colegas, superiores y jefes por tratarse de detenciones ilegales.
Tras 27 años en el fuero judicial provincial y sin novedades, el caso Garrido y Baigorria pasó a manos de la Justicia Federal en 2017 porque la desaparición forzada de personas es considerada un delito continuo que no cesa mientras no se determina el paradero de las víctimas ni se hallan los restos.
El fiscal federal Fernando Alcaraz pidió la elevación a juicio oral y público del expediente contra 16 ex policías.
El Juzgado Federal 3 resolvió en ese sentido y el proceso quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 1.
En pocas palabras
- Corte Interamericana: realizará audiencia oral en Buenos Aires para supervisar la sentencia de 1998 sobre las desapariciones de Garrido y Baigorria.
- Proceso Judicial: la Justicia Federal de Mendoza iniciará, en fecha a determinar, el juicio oral contra 16 ex policías por las desapariciones ocurridas en 1990.
- Contexto del Caso: Garrido y Baigorria fueron vistos por última vez en 1990, tras ser detenidos por policías; el Estado argentino debe investigar y sancionar a los responsables.