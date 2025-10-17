La Fiscalía Federal pidió el juicio oral y púbico para 16 ex policías de Mendoza por las desapariciones forzadas de Garrido y Baigorria, ocurridas en el Parque San Martín en 1990.
Van a juicio 16 ex policías por las desapariciones de Garrido y Baigorria hace 35 años
La Fiscalía Federal que investigó las desapariciones de Garrido y Baigorria en 1990 consiguió el respaldo de la Cámara Federal de Apelaciones
El Estado argentino había sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1996 y la Justicia Federal tomó el caso Garrido y Baigorria en 2017 para continuar la pesquisa que durante 27 años estuvo a cargo de la Justicia provincial sin resultados.
Adolfo Garrido y Raúl Baigorria fueron detenidos en el Parque San Martín el 28 de abril de 1990 entre las 3 y las 4 de la tarde, durante un control de tránsito cuando circulaban en un Fiat 1500.
De acuerdo a un informe elaborado a mediados de los '90 por una comisión de abogados, fueron vistos por última vez -en gravísimas condiciones de salud- en calabozos del entonces Palacio Policial cuando esta dependencia funcionaba en Belgrano y Peltier de Ciudad.
Garrido y Baigorria, desaparecidos en democracia
Las desapariciones forzadas de Garrido y Baigorria fueron los primeros ocurridos en democracia en Mendoza. Dos años después, en mayo de 1992, desapareció Cristian Guardati tras ser detenido en el barrio La Estanzuela de Godoy Cruz.
Familiares de Garrido, Baigorria y Guardati fueron indemnizados por el Estado nacional a instancias de la condena de los tribunales internacionales que -a mediados de los '90- ordenaron a Argentina agotar todas las instancias investigativas para descubrir qué pasó con los 3 hombres y quiénes fueron los responsables de las desapariciones y de posibles hechos criminales.
El caso se reactivó en 2017, la Justicia Federal consideró que el delito de desaparición estaba vigente a pesar del paso del tiempo y avanzó hasta detener a 16 ex policías, que están bajo proceso.
Garrido y Baigorria: el juicio a 16 ex policías
De acuerdo al informe del sitio www.fiscales.gob.ar, el Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, y la Procuraduría de Violencia Institucional, encabezada por Alberto Gentili, requirieron que los 16 imputados vayan a juicio oral y público.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza había confirmado el procesamiento y prisión preventiva de los acusados hace 1 año cuando rechazó los planteos defensivos presentados por los abogados.
Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal 3 de Mendoza, fue el juez instructor e investigador.
Lo respaldó la Cámara Federal de Apelaciones cuando consideró que "la materialidad y autoría de los hechos investigados (las desapariciones forzadas de Garrido y Baigorria) se encontraban acreditados conforme el estándar probatorio requerido para esa etapa del proceso".