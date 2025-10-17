Van a juicio 16 ex policías por las desapariciones de Garrido y Baigorria hace 35 años

De acuerdo a un informe elaborado a mediados de los '90 por una comisión de abogados, fueron vistos por última vez -en gravísimas condiciones de salud- en calabozos del entonces Palacio Policial cuando esta dependencia funcionaba en Belgrano y Peltier de Ciudad.

Garrido-Baigorria Comisión Ad Hoc ´90.jpeg Los desapariciones de Garrido y Baigorria y Guardati fueron investigadas por una comisión de abogados, lo que derivó en condenas internacionales al Estado argentino y en la obligación de descubrir la verdad.

Garrido y Baigorria, desaparecidos en democracia

Las desapariciones forzadas de Garrido y Baigorria fueron los primeros ocurridos en democracia en Mendoza. Dos años después, en mayo de 1992, desapareció Cristian Guardati tras ser detenido en el barrio La Estanzuela de Godoy Cruz.

Familiares de Garrido, Baigorria y Guardati fueron indemnizados por el Estado nacional a instancias de la condena de los tribunales internacionales que -a mediados de los '90- ordenaron a Argentina agotar todas las instancias investigativas para descubrir qué pasó con los 3 hombres y quiénes fueron los responsables de las desapariciones y de posibles hechos criminales.

El caso se reactivó en 2017, la Justicia Federal consideró que el delito de desaparición estaba vigente a pesar del paso del tiempo y avanzó hasta detener a 16 ex policías, que están bajo proceso.

Garrido y Baigorria: el juicio a 16 ex policías

De acuerdo al informe del sitio www.fiscales.gob.ar, el Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, y la Procuraduría de Violencia Institucional, encabezada por Alberto Gentili, requirieron que los 16 imputados vayan a juicio oral y público.

fiscal federal Fernando Alcaraz.jpg El caso Garrido y Baigorria fue investigado por el fiscal Fernando Alcaraz.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza había confirmado el procesamiento y prisión preventiva de los acusados hace 1 año cuando rechazó los planteos defensivos presentados por los abogados.

Marcelo Garnica, titular del Juzgado Federal 3 de Mendoza, fue el juez instructor e investigador.

Lo respaldó la Cámara Federal de Apelaciones cuando consideró que "la materialidad y autoría de los hechos investigados (las desapariciones forzadas de Garrido y Baigorria) se encontraban acreditados conforme el estándar probatorio requerido para esa etapa del proceso".