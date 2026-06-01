Trabajaban en una finca en San Martín. Tenían una mala relación laboral con el encargado del lugar. Por este motivo es que decidieron asesinarlo y lo hicieron de la peor manera: lo maniataron y lo prendieron fuego con vida. Desde este lunes, un jurado buscará determinar si los dos sospechosos que tiene la causa cometieron el crimen de Juan Carlos González (78).
Crimen en San Martín: juzgan a dos empleados de una finca que habrían prendido fuego vivo al encargado
Jesús Alejandro Rosas (37) y Rodrigo Ismael Moya (26) son juzgados por un jurado popular que resolverá la investigación por el crimen ocurrido hace un año y medio
Desde este lunes, Jesús Alejandro Rosas (37) y Rodrigo Ismael Moya (26) comenzaron a ser juzgados por el crimen que ocurrió en los primeros días de 2025 en el Este provincial. La Fiscalía buscará demostrar que cometieron un homicidio agravado por alevosía y por criminis causa -lo hicieron para ocultar el robo que cometieron-. En ese caso, serán condenados a prisión perpetua.
La teoría del fiscal de San Martín Martín Scattareggi es que los sospechosos trabajaban en una finca donde Juan Carlos González era el encargado. Tenían una mala relación laboral, según declararon otros empleados del lugar. De hecho, la víctima planeaba despedirlos y sacarlos de la casa donde vivían en ese predio. Este fue el motivo por el cual decidieron cometer el crimen de una manera aberrante.
El crimen en una finca de San Martín
Juan Carlos González fue hallado calcinado en el interior de una camioneta que se estaba prendiendo fuego en calle el Médano, entre Costa Canal y Montecaseros, en la mañana del 31 de enero de 2025. Yacía en el asiento trasero y en un primer momento los Bomberos detectaron que tenía un orificio en el cráneo, por lo que sospecharon que había sido ultimado con un arma de fuego. Sin embargo, el primer adelanto del trabajo que realizó el Cuerpo Médico Forense (CMF) descartó ese causal del muerte.
La teoría fiscal es que el encargado fue abordado por Jesús Rosas quien lo golpeó y lo redujo en el suelo. Luego lo maniató y lo subió a la camioneta. Rodrigo Moya se subió como acompañante y comenzaron a manejar. Alcanzaron a recorrer 500 metros hasta que el vehículo se atascó en el barro. Para eliminar la evidencia, decidieron prenderlo fuego con Juan Carlos González todavía maniatado en su interior. Los autores del crimen huyeron no sin antes llevarse una batería, el frente del estéreo y dinero en efectivo que tenía la víctima fatal.