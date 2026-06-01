Crimen en San Martín: juzgan a dos empleados de una finca que habrían prendido fuego vivo al encargado

Embed - JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE JUAN CARLOS GONZÁLEZ: ALEGATOS DE APERTURA

El crimen en una finca de San Martín

Juan Carlos González fue hallado calcinado en el interior de una camioneta que se estaba prendiendo fuego en calle el Médano, entre Costa Canal y Montecaseros, en la mañana del 31 de enero de 2025. Yacía en el asiento trasero y en un primer momento los Bomberos detectaron que tenía un orificio en el cráneo, por lo que sospecharon que había sido ultimado con un arma de fuego. Sin embargo, el primer adelanto del trabajo que realizó el Cuerpo Médico Forense (CMF) descartó ese causal del muerte.

La teoría fiscal es que el encargado fue abordado por Jesús Rosas quien lo golpeó y lo redujo en el suelo. Luego lo maniató y lo subió a la camioneta. Rodrigo Moya se subió como acompañante y comenzaron a manejar. Alcanzaron a recorrer 500 metros hasta que el vehículo se atascó en el barro. Para eliminar la evidencia, decidieron prenderlo fuego con Juan Carlos González todavía maniatado en su interior. Los autores del crimen huyeron no sin antes llevarse una batería, el frente del estéreo y dinero en efectivo que tenía la víctima fatal.