Liberaron al ex policía de elite condenado por matar de forma accidental a su esposa

Valería Ramírez y Franco Cuello (1).jpg Valería Ramírez, la víctima, y Franco Cuello, el expolicía condenado.

Cuello fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión y el doble de inhabilitación para ser funcionario público por el homicidio culposo de su esposa de 26 años, madre de sus dos hijos. Y dejó la cárcel 7 meses después de ser condenado.

La decisión de los 12 miembros del juicio por jurado

La condena contra Cuello fue definida en septiembre del año pasado durante un juicio por jurado, en el que los 12 ciudadanos que integraron el tribunal popular descartaron la hipótesis de femicidio sostenida por la Fiscalía y la querella, y concluyeron que el disparo que terminó con la vida de Valeria Ramírez fue accidental.

Durante el debate, la defensa intentó desligar al ex policía de la autoría material del disparo al sostener que el tiro había sido efectuado por el hijo de la pareja, un niño de 4 años, mientras manipulaba el arma reglamentaria de su padre.

policia franco cuello femicidio 2 El entonces imputado Franco Cuello. Foto: Prensa Poder Judicial.

Sin embargo, el jurado entendió que fue Cuello quien accionó el arma, aunque sin intención de matar, por lo que terminó siendo declarado culpable de homicidio culposo.

Luego, en la audiencia de cesura, instancia en la que se define la pena, el fiscal Fernando Guzzo solicitó una condena de 4 años y 8 meses de prisión. Por su parte, la querellante Jimena Villanueva pidió la pena máxima prevista para el delito, de 6 años, mientras que la defensa reclamó una condena de 2 años y 10 meses.

El juez Alejandro Miguel resolvió imponerle la misma pena que había solicitado la Fiscalía: 4 años y 8 meses de prisión. Además, dispuso su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ocho años, según indicaron fuentes judiciales.

La noche del disparo letal

El hecho ocurrió durante la noche del 25 de noviembre de 2022, en la vivienda que la pareja compartía en el barrio La Gloria. Según se ventiló durante el juicio, Franco Cuello y Valeria Ramírez se encontraban en una habitación junto a sus dos hijos, una beba y un niño de 4 años.

Ramírez estaba recostada sobre la cama con la pequeña cuando recibió un disparo a corta distancia. La bala ingresó por la nariz, atravesó el tórax y salió por la espalda. La joven, de 26 años, murió a los pocos minutos.

Tras el hecho, Cuello, quien integraba el Grupo Especial de Seguridad (GES), quedó detenido y posteriormente fue llevado a juicio por jurado.