La División Homicidios de la Policía de Mendoza detuvo este jueves al presunto conductor involucrado en un accidente ocurrido el pasado 12 de mayo en Las Heras. En aquel incidente vial, un hombre resultó gravemente herido y a la semana se constató su fallecimiento. La víctima fatal tenía 67 años.
Accidente fatal en Las Heras: la Policía detuvo a un conductor acusado de atropellar a un hombre
La División Homicidios arrestó al conductor investigado por el accidente en Las Heras tras realizar múltiples allanamientos en la zona
La investigación judicial y policial se originó tras un incidente vial registrado inicialmente en la calle Tomás Guido al 2700. En ese sitio, un vehículo impactó de forma directa contra un automóvil que estaba estacionado en la vía pública.
De acuerdo con el informe oficial, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades locales, la víctima terminó sobre la calzada y sufrió lesiones de gravedad.
Debido al impacto y a las heridas recibidas, el hombre atropellado permaneció internado en un centro asistencial hasta que el pasado 19 de mayo se confirmó su muerte. A partir de ese momento, la División Homicidios intensificó las labores operativas para esclarecer los pormenores del caso y localizar al supuesto responsable.
Allanamientos por el accidente en Las Heras
A partir de las tareas investigativas y de la recopilación de datos, el personal policial del sector realizó una serie de allanamientos en distintos domicilios ubicados en Las Heras.
Durante el desarrollo de estos procedimientos , los efectivos secuestraron diversos elementos de interés para el avance de la causa y lograron finalmente la aprehensión del sospechoso.
El conductor sindicado quedó inmediatamente a disposición de la Fiscalía de Instrucción Nº1.
Además de la detención del supuesto autor del accidente, los efectivos localizaron y secuestraron el vehículo presuntamente involucrado en el hecho vial. Se trata de un automóvil Ford Láser de color blanco, el cual presentaba daños materiales visibles y compatibles con una colisión en el sector delantero izquierdo. El rodado secuestrado será sometido a las pericias mecánicas y científicas por parte del personal de la Policía Científica.