Accidente fatal en Las Heras: la Policía detuvo a un conductor acusado de atropellar a un hombre

accidente las heras muerto El Ford Láser de color blanco, el cual presentaba daños materiales visibles y compatibles con una colisión en el sector delantero izquierdo. Fuente: prensa Ministerio de Seguridad

Debido al impacto y a las heridas recibidas, el hombre atropellado permaneció internado en un centro asistencial hasta que el pasado 19 de mayo se confirmó su muerte. A partir de ese momento, la División Homicidios intensificó las labores operativas para esclarecer los pormenores del caso y localizar al supuesto responsable.

Allanamientos por el accidente en Las Heras

A partir de las tareas investigativas y de la recopilación de datos, el personal policial del sector realizó una serie de allanamientos en distintos domicilios ubicados en Las Heras.

Durante el desarrollo de estos procedimientos , los efectivos secuestraron diversos elementos de interés para el avance de la causa y lograron finalmente la aprehensión del sospechoso.

El conductor sindicado quedó inmediatamente a disposición de la Fiscalía de Instrucción Nº1.

Además de la detención del supuesto autor del accidente, los efectivos localizaron y secuestraron el vehículo presuntamente involucrado en el hecho vial. Se trata de un automóvil Ford Láser de color blanco, el cual presentaba daños materiales visibles y compatibles con una colisión en el sector delantero izquierdo. El rodado secuestrado será sometido a las pericias mecánicas y científicas por parte del personal de la Policía Científica.