Leandro Vargas, el policía mendocino que forma agentes y redacta la historia de la Fuerza

El oficial Leandro Vargas cumple funciones en el Centro de Adiestramiento Táctico Policial (Catacpol) de Las Heras, donde combina la formación operativa de los efectivos con la investigación histórica y la literatura. Tras ingresar a la fuerza en 2019 con destino inicial en la Unidad Motorizada, el uniformado de 31 años se desempeña actualmente como instructor en la sede central del organismo.
Allí tiene a su cargo la capacitación del personal de toda la provincia en prácticas de tiro, manipulación segura de armamento y legítima defensa. En paralelo a su actividad en servicio, Vargas ya editó 2 libros de historia regional, fue premiado internacionalmente y trabaja en un tercer manuscrito.
Capacitación permanente frente al delito
Las tareas del oficial dentro del Centro de Adiestramiento Táctico Policial (Catacpol) apuntan a la preparación de los agentes que deben afrontar sus primeros procedimientos en la vía pública, como así también a la reinstrucción y evaluación del personal en actividad.
El centro abarca la formación táctica y teórica, dictando contenidos sobre abuso de armas y medidas de seguridad tanto en el servicio como fuera de él, destacando la importancia de la capacitación constante frente a los cambios sociales, tecnológicos y delictivos.
Al respecto de las exigencias del adiestramiento y los riesgos de la calle, Vargas señaló un factor crítico en la rutina de los agentes: "El primer enemigo del policía siempre va a ser el exceso de confianza en cuanto al uso de las armas de fuego".
Investigación histórica contra los prejuicios
El perfil de Vargas no se agota en la función operativa. Antes de integrar la fuerza fue militar y, ya en la Policía, encontró en la escritura una manera de aportar otra mirada sobre la institución, buscando romper prejuicios y mostrar la riqueza de una de las policías más antiguas del país.
Esta labor derivó en dos publicaciones de su autoría: Orígenes, que detalla el rol de la Policía durante el terremoto de 1861 donde efectivos diezmados y sin recursos se autoconvocaron para rescatar personas y contener saqueos.
Y por otro lado escribió Mendoza Alquimia Divina, una obra que repasa el comportamiento de las autoridades frente a catástrofes naturales, aluviones y epidemias históricas.
Además de sus libros históricos, participó en una convocatoria literaria en Chile donde fue distinguido por su obra poética. Su trabajo fuera de las guardias operativas le valió ser reconocido en Mendoza por la Cámara de Empresarios como uno de los Jóvenes Mendocinos Destacados en el rubro Cultura, posicionándolo como uno de los policías escritores más jóvenes.
"En el año 2025 gané una mención especial gracias a los aportes que hice en cuanto a lo que es la historia regional y a nivel nacional", detalló el oficial sobre sus reconocimientos.
Salud mental y contención familiar en la fuerza
Actualmente, Vargas trabaja en un nuevo libro orientado a la psicología, con eje en la conducta humana y fenómenos vinculados a la envidia y los vínculos sociales. El instructor enfatizó la necesidad de que el personal policial cuente con actividades que sirvan como "cable a tierra" frente al estrés que genera la seguridad pública, logrando un balance que repercute en el rendimiento profesional de los agentes.
"Hay que tener un cuerpo equilibrado y una mente equilibrada, y ambas trabajan en conjunto. Una no puede estar sin la otra. Siempre intenten tener una actividad física. Si el cuerpo está armonioso, la mente está armoniosa. Entonces, siempre les recomiendo, a nivel personal que busquen un cable a tierra, en mi caso lo encontré con la literatura y la escritura, pero tranquilamente puede ser con la música, con el arte o con la pintura", puntualizó.
Finalmente, el entrevistado remarcó el rol del entorno privado como el pilar fundamental para sostener la carrera dentro de la institución de seguridad.
"Siempre hay que priorizar la salud y aferrarse profundamente a lo que es la familia. La familia es la mayor contención que cualquier policía, en cualquier parte del mundo, puede tener".