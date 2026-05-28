Leandro Vargas, el policía mendocino que forma agentes y redacta la historia de la Fuerza

El centro abarca la formación táctica y teórica, dictando contenidos sobre abuso de armas y medidas de seguridad tanto en el servicio como fuera de él, destacando la importancia de la capacitación constante frente a los cambios sociales, tecnológicos y delictivos.

Al respecto de las exigencias del adiestramiento y los riesgos de la calle, Vargas señaló un factor crítico en la rutina de los agentes: "El primer enemigo del policía siempre va a ser el exceso de confianza en cuanto al uso de las armas de fuego".

Leandro Vargas junto a sus compaleros El efectivo mendocino que enseña en el Catacpol y reconstruye la historia policial

Investigación histórica contra los prejuicios

El perfil de Vargas no se agota en la función operativa. Antes de integrar la fuerza fue militar y, ya en la Policía, encontró en la escritura una manera de aportar otra mirada sobre la institución, buscando romper prejuicios y mostrar la riqueza de una de las policías más antiguas del país.

Esta labor derivó en dos publicaciones de su autoría: Orígenes, que detalla el rol de la Policía durante el terremoto de 1861 donde efectivos diezmados y sin recursos se autoconvocaron para rescatar personas y contener saqueos.

Y por otro lado escribió Mendoza Alquimia Divina, una obra que repasa el comportamiento de las autoridades frente a catástrofes naturales, aluviones y epidemias históricas.

Leandro Vargas El policía mendocino se volvió referente del Catacpol y ahora impulsa la memoria policial

Además de sus libros históricos, participó en una convocatoria literaria en Chile donde fue distinguido por su obra poética. Su trabajo fuera de las guardias operativas le valió ser reconocido en Mendoza por la Cámara de Empresarios como uno de los Jóvenes Mendocinos Destacados en el rubro Cultura, posicionándolo como uno de los policías escritores más jóvenes.

"En el año 2025 gané una mención especial gracias a los aportes que hice en cuanto a lo que es la historia regional y a nivel nacional", detalló el oficial sobre sus reconocimientos.

Salud mental y contención familiar en la fuerza

Actualmente, Vargas trabaja en un nuevo libro orientado a la psicología, con eje en la conducta humana y fenómenos vinculados a la envidia y los vínculos sociales. El instructor enfatizó la necesidad de que el personal policial cuente con actividades que sirvan como "cable a tierra" frente al estrés que genera la seguridad pública, logrando un balance que repercute en el rendimiento profesional de los agentes.

"Hay que tener un cuerpo equilibrado y una mente equilibrada, y ambas trabajan en conjunto. Una no puede estar sin la otra. Siempre intenten tener una actividad física. Si el cuerpo está armonioso, la mente está armoniosa. Entonces, siempre les recomiendo, a nivel personal que busquen un cable a tierra, en mi caso lo encontré con la literatura y la escritura, pero tranquilamente puede ser con la música, con el arte o con la pintura", puntualizó.

Leandro Vargas, el policía mendocino El policía mendocino que apuesta por la formación y la historia dentro de la fuerza

Finalmente, el entrevistado remarcó el rol del entorno privado como el pilar fundamental para sostener la carrera dentro de la institución de seguridad.

"Siempre hay que priorizar la salud y aferrarse profundamente a lo que es la familia. La familia es la mayor contención que cualquier policía, en cualquier parte del mundo, puede tener".