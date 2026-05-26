Cuatro hombres de 23 y 24 años fueron detenidos en Godoy Cruz donde la Policía detectó que estaban en actitud sospechosa dentro de un auto. Les secuestraron cocaína, marihuana, dinero que creen que es de la venta de las drogas y municiones, aunque no hallaron ningún arma de fuego.
Cuatro jóvenes de 23 y 24 años fueron detenidos por tenencia de drogas y municiones en Godoy Cruz
La Policía vio a los sospechosos en un auto en Godoy Cruz y fueron detenidos. Les secuestraron marihuana, cocaína, dinero y municiones
El hecho ocurrió en calle Chiquisaca al 1400, de Godoy Cruz, por donde policías de la Comisaría 50 patrullaban alrededor de las 17 del lunes, y vieron un Fiat Palio rojo que circulaba de una manera que les llamó la atención.
Fue por esto que detuvieron la marcha del rodado y vieron a simple vista que llevaban drogas en el interior del auto, por lo que la primera medida que hicieron fue la detención de los sospechosos, 3 jóvenes de 23 años y uno de 24.
Lo hallado en el auto de los detenidos
Los pesquisas analizaron todo lo que había en el interior del Palio, donde encontraron envoltorios de cocaína, con un peso de 45 gramos, además de 80 gramos de marihuana, $269.000, celulares y varias municiones de diferentes calibres.
La Policía le dio intervención a la Justicia Federal por el hallazgo de droga, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.