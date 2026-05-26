Cuatro jóvenes de 23 y 24 años fueron detenidos por tenencia de drogas y municiones en Godoy Cruz

El hecho ocurrió en calle Chiquisaca al 1400, de Godoy Cruz, por donde policías de la Comisaría 50 patrullaban alrededor de las 17 del lunes, y vieron un Fiat Palio rojo que circulaba de una manera que les llamó la atención.

Fue por esto que detuvieron la marcha del rodado y vieron a simple vista que llevaban drogas en el interior del auto, por lo que la primera medida que hicieron fue la detención de los sospechosos, 3 jóvenes de 23 años y uno de 24.