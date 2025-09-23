Condenaron a casi 5 años de prisión al policía que mató por accidente a su esposa delante de sus hijos

Valería Ramírez y Franco Cuello (1).jpg Valería Ramírez, la víctima, y Franco Cuello, el policía acusado de femicidio.

Además, el juez le impuso al policía la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de sus hijos y para el ejercicio de empleos públicos por un lapso de 8 años, según detallaron fuentes judiciales.

Presunto femicidio en Godoy Cruz

En la noche del 25 de noviembre de 2022, Franco Cuello y Valeria Ramírez estaban en la habitación del domicilio donde convivían en el barrio La Gloria. Ella estaba recostada sobre la cama con la bebé que tenían, mientras que en el cuarto también estaba otro hijo de 4 años. La mujer recibió un disparo a corta distancia que ingresó por su nariz, atravesó su tórax y salió por la espalda. Perdió la vida a los pocos minutos.

El policía que prestaba servicios en el Grupo Especial de Seguridad (GES) quedó detenido y la semana pasada enfrentó un juicio por jurado. La Fiscalía solicitó que se condenando como autor de un femicidio, tratando de demostrar que el disparo con su pistola 9 milímetros reglamentaria lo hizo en forma intencional. En tanto que la defensa sostuvo la teoría de que fue el niño de 4 años quien en un descuido manipuló el arma y mató a su madre. Finalmente, el jurado popular se inclinó por una hipótesis intermedia: fue un accidente, pero ejecutado por el propio Franco Cuello.