Fin del juicio

Condenaron a casi 5 años de prisión al policía que mató por accidente a su esposa delante de sus hijos

El policía Franco Cuello (32) recibió una pena de 4 años y 8 meses de prisión por la muerte de Valeria Ramírez (26), ocurrida a fines de 2022

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
El policía evitó una condena a prisión perpetua.

Foto: Prensa Poder Judicial

El juicio por la muerte de Valeria Ramírez (26), baleada en el rostro en su casa de Godoy Cruz a fines de 2022, no terminó ni como quería la Fiscalía ni como quería la defensa del policía Franco Nicolás Cuello (32). Un jurado popular consideró que se trató de un hecho accidental y ahora el hombre fue condenado a una pena de 4 años y 8 meses de prisión.

Durante el juicio por jurado que se desarrolló la semana pasado, la Fiscalía intentó demostrar que la muerte de Valeria Ramírez fue un femicidio, es decir, que su pareja la mató de un disparo con toda la intención. En tanto que la defensa pidió un veredicto de no culpabilidad bajo la teoría de que el autor del tiro fue el hijo de ambos, un niño de 4 años, mientras manipulaba el arma de su padre. Finalmente, los doce ciudadanos consideraron que sí fue el policía quien cometió el hecho de sangre, pero de forma accidental.

Con un veredicto de homicidio culposo -de 1 a 5 años de cárcel-, este martes se realizó la audiencia de cesura para definir la pena que debía recibir el policía. El fiscal Fernando Guzzo solicitó 4 años y 8 meses de cárcel, la querellante Jimena Villanueva pidió el máximo y los abogados defensores -Leonardo Pasccón y Federico Yunez- reclamaron 2 años y 10 meses. Finalmente, el juez Alejandro Miguel lo condenó a la pena que solicitó la Fiscalía.

Valería Ramírez, la víctima, y Franco Cuello, el policía acusado de femicidio.

Además, el juez le impuso al policía la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de sus hijos y para el ejercicio de empleos públicos por un lapso de 8 años, según detallaron fuentes judiciales.

Presunto femicidio en Godoy Cruz

En la noche del 25 de noviembre de 2022, Franco Cuello y Valeria Ramírez estaban en la habitación del domicilio donde convivían en el barrio La Gloria. Ella estaba recostada sobre la cama con la bebé que tenían, mientras que en el cuarto también estaba otro hijo de 4 años. La mujer recibió un disparo a corta distancia que ingresó por su nariz, atravesó su tórax y salió por la espalda. Perdió la vida a los pocos minutos.

El policía que prestaba servicios en el Grupo Especial de Seguridad (GES) quedó detenido y la semana pasada enfrentó un juicio por jurado. La Fiscalía solicitó que se condenando como autor de un femicidio, tratando de demostrar que el disparo con su pistola 9 milímetros reglamentaria lo hizo en forma intencional. En tanto que la defensa sostuvo la teoría de que fue el niño de 4 años quien en un descuido manipuló el arma y mató a su madre. Finalmente, el jurado popular se inclinó por una hipótesis intermedia: fue un accidente, pero ejecutado por el propio Franco Cuello.

