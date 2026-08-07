Los jueces federales Héctor Cortés, Paula Marisi y Alberto Carelli fueron designados para juzgar a 16 ex policías acusados por las desapariciones de Garrido y Baigorria, a plena luz del día, el sábado 28 de abril de 1990, en el Parque San Martín.
Por las desapariciones de Garrido y Baigorria, eligieron a los jueces que juzgarán a 16 ex policías
Los jueces Héctor Cortés, Paula Marisi y Alberto Carelli harán el juicio por las desapariciones de Garrido y Baigorria, ocurridas en el Parque San Martín
Ahora está vigente un plazo ampliado para la presentación de pruebas a cargo de la Fiscalía penal investigadora y del abogado Carlos Varela Álvarez, que representa a los familiares de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria.
A continuación, el Tribunal Oral Federal 1 deberá fijar el día y horario de inicio del debate oral y público por el caso Garrido y Baigorria, el primero de desaparición de personas en Mendoza desde la vuelta de la democracia.
El mismo comenzó a investigarse en la Justicia provincial hace poco más de 36 años y que en 2017 pasó al fuero federal porque el delito no había cesado ya que ambos siguen desaparecidos.
Garrido y Baigorria: condena internacional al Estado argentino
Por el caso Garrido y Baigorria, el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pagar indemnizaciones a las familias de los desaparecidos. También, a seguir investigando todo lo necesario para descubrir la verdad real de los hechos. ¿Qué pasó con los desaparecidos?
La reparación económica por las desapariciones forzosas (es decir, a manos de fuerzas de seguridad) de Garrido y Baigorria y los gastos en abogados le costó al país poco más de 200.000 dólares.
El trabajo de una comisión de abogados determinó, en los años ´90, que Garrido y Baigorria fueron detenidos en el Parque San Martín, a la altura de la rotonda de calle Monseñor Orzali, durante un control policial cuando circulaban en un Fiat 1500 rural azul.
Garrido y Baigorria: el informe clave de un equipo de abogados
Más testimonios recogidos por ese equipo ad hoc determinaron que estuvieron alojados en calabozos del entonces Palacio Policial, donde había funcionado el D2 durante la dictadura. Y que habían sido golpeados y estaban heridos y físicamente en condiciones deplorables.
Que Garrido y Baigorria hubieran sido detenidos por policías y que fueran encarcelados en una dependencia policial fue suficiente para que la Corte Interamericana resolviera que se trató de un caso de desaparición forzosa y que el Estado argentino debía pagar y seguir investigando hasta llegar a la verdad.
Antes de la pandemia, la Justicia Federal puso la mira -basándose en el expediente judicial y en el informe de la comisión de abogados- en 16 ex policías. Fernando Alcaraz fue el fiscal del caso.
Algunos de ellos, los señalados como responsables de la detención de Garrido y Baigorria.
Otros, quienes estaban a cargo del edificio policial donde quedaron alojados.
Los restantes eran jefes policiales a cargo del personal antes mencionado.
Quiénes son los jueces del caso Garrido y Baigorria
- Alberto Carelli llegó al TOF 1 en 2017. Antes, fue secretario del Juzgado Federal 1 en épocas de Walter Bento. Ha integrado, entre otros, los tribunales de sentencia a responsables de crímenes de lesa humanidad en Cuyo.
- María Paula Marisi llegó al TOF 1 en 2017. Fue una de las juezas del juicio que terminó con la condena al ex juez federal Walter Bento, la esposa y uno de los hijos, y abogados y particulares por el cobro y pago de coimas.
- Héctor Cortés integra el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza y se sumó al TOF 1 para este caso en reemplazo de Alejandro Piña, que no puede intervenir porque a mediados de los '90 integró la comisión investigadora de abogados.