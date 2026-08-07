Por las desapariciones de Garrido y Baigorria, eligieron a los jueces que juzgarán a 16 ex policías

El mismo comenzó a investigarse en la Justicia provincial hace poco más de 36 años y que en 2017 pasó al fuero federal porque el delito no había cesado ya que ambos siguen desaparecidos.

Garrido y Baigorria: condena internacional al Estado argentino

Por el caso Garrido y Baigorria, el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pagar indemnizaciones a las familias de los desaparecidos. También, a seguir investigando todo lo necesario para descubrir la verdad real de los hechos. ¿Qué pasó con los desaparecidos?

La reparación económica por las desapariciones forzosas (es decir, a manos de fuerzas de seguridad) de Garrido y Baigorria y los gastos en abogados le costó al país poco más de 200.000 dólares.

El trabajo de una comisión de abogados determinó, en los años ´90, que Garrido y Baigorria fueron detenidos en el Parque San Martín, a la altura de la rotonda de calle Monseñor Orzali, durante un control policial cuando circulaban en un Fiat 1500 rural azul.

Garrido y Baigorria: el informe clave de un equipo de abogados

Más testimonios recogidos por ese equipo ad hoc determinaron que estuvieron alojados en calabozos del entonces Palacio Policial, donde había funcionado el D2 durante la dictadura. Y que habían sido golpeados y estaban heridos y físicamente en condiciones deplorables.

Mendoza, mediados de los '90. La comisión ad hoc de abogados expuso sus conclusiones: Garrido, Baigorria y Guardati (desaparecido en 1992) desaparecieron a manos de policías.

Que Garrido y Baigorria hubieran sido detenidos por policías y que fueran encarcelados en una dependencia policial fue suficiente para que la Corte Interamericana resolviera que se trató de un caso de desaparición forzosa y que el Estado argentino debía pagar y seguir investigando hasta llegar a la verdad.

Antes de la pandemia, la Justicia Federal puso la mira -basándose en el expediente judicial y en el informe de la comisión de abogados- en 16 ex policías. Fernando Alcaraz fue el fiscal del caso.

Fernando Alcaraz, fiscal federal que investigó y elevó a juicio el caso Garrido y Baigorria.

Algunos de ellos, los señalados como responsables de la detención de Garrido y Baigorria.

Otros, quienes estaban a cargo del edificio policial donde quedaron alojados.

Los restantes eran jefes policiales a cargo del personal antes mencionado.

Quiénes son los jueces del caso Garrido y Baigorria

Alberto Carelli llegó al TOF 1 en 2017. Antes, fue secretario del Juzgado Federal 1 en épocas de Walter Bento. Ha integrado, entre otros, los tribunales de sentencia a responsables de crímenes de lesa humanidad en Cuyo.

El camarista federal Alberto Carelli integra el Tribunal del juicio por el caso Garrido y Baigorria.