Por las desapariciones de Garrido y Baigorria hace 36 años, mandaron a juicio a 16 ex policías

Lo más grave a través del tiempo: durante los primeros 27 años la Justicia provincial no avanzó lo suficiente para mandar a juicio a los sospechosos.

Marcelo Garnica.jpg Marcelo Garnica, juez federal, que elevó a juicio el caso Garrido y Baigorria por desaparición a manos de policías.

Garrido y Baigorria, desaparecidos y condena al Estado nacional

El caso de Garrido y Baigorria, ocurrido frente a la Escuela Hogar Eva Perón -durante un control policial de tránsito- le valió al Estado argentino una condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tomó como referencia un informe presentado por una comisión de abogados en 1997 y que incluyó, además, la desaparición de Paulo Cristian Guardati, en Godoy Cruz, tras haber sido detenido, en mayo de 1992.

Carlos Varela Álvarez, abogado que asiste a las familias de los desaparecidos, dijo este viernes: "Caso Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, a juicio oral y público. En una sentencia histórica, el Juzgado Federal a cargo del juez Marcelo Garnica rechazó todos los planteo defensivos y ordenó el envío al TRIBUNAL ORAL FEDERAL a designar. Los primeros detenidos por desaparecidos en la Argentina en democracia tendrán el juicio que la Justicia de Mendoza negó".

De acuerdo a la investigación judicial que el juez federal Garnica comenzó desde el principio, las desapariciones de Garrido y Baigorria se produjeron el 28 de abril de 1990 entre las 15 y las 16 horas.

Garrido conducía un automóvil Fiat rural 1500 azul y era acompañado por Baigorria. Fueron interceptados frente a la Escuela Hogar Eva Perón por efectivos policiales que se conducían en el móvil 575 de la Compañía Motorizada de la Policía de Mendoza. Poco después, se sumó el patrullero policial 505.

escuela-hogar (1).jpg Garrido y Baigorria fueron detenidos por policías en inmediaciones de la Escuela Hogar Eva Perón, en el Parque San Martín, el 28 de abril de 1990. Ahora van a juicio 16 ex policías.

Una mujer que circulaba en el auto con Garrido y Baigorria había bajado poco antes del abordaje policial y su declaración fue clave para determinar que los desaparecidos habían sido capturados por policías. Otras personas describieron las características de los vehículos policiales y del personal que intervino dejando abandonado el rodado.

Garrido y Baigorria, vistos en calabozos de Investigaciones

La detención de Garrido y Baigorria fue notificada a la comisaría Quinta, en calle Juan B. Justo de Ciudad. Más tarde, se los trasladó a calabozos de la Dirección de Investigaciones, que para el momento de los hechos funcionaba en Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo, donde también funcionó el D2. Sin embargo, no quedó registro oficial del ingreso de los detenidos a esa dependencia policial.

Testigos de la época, en su mayoría alojados en Investigaciones, declararon y reconocieron haber visto a Garrido y Baigorria en la sede policial.

Golpeados y dañados físicamente, precisaron.

El caso Garrido y Baigorria se produjo mientras José Octavio Bordón era gobernador de Mendoza. Fue tomado por la Justicia provincial, que determinó el armado y trabajo de comisiones policiales que, lejos de dar con los desaparecidos, desviaron cualquier pista posible.