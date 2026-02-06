A Omar Sperdutti lo investiga una nueva fiscal por desviar $130 millones de la Liga a familiares

omar sperdutti presidente liga mendocina de futbol Omar Sperdutti con Diario UNO. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Omar Sperdutti, en la mira judicial

La investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos por las transferencias por $130 millones se inició como consecuencia de la pesquisa a cargo de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza.

En las conclusiones a cargo del organismo estatal quedó aceptada la denuncia presentada por David Berbel y las pruebas indiciarias acerca de las maniobras financieras, algo que Omar Sperdutti aceptó haber ejecutado durante una charla con Diario UNO.

El presidente de la Liga Mendocina de Fútbol no ha sido citado para prestar declaración ni como testigo ni como imputado. Tampoco en la modalidad informativa. Con el avance de la producción de pruebas, como peritajes contables -entre otras- tendrá la fiscal Susana Muscianisi elementos como para evaluar si lo convoca o le atribuye alguna conducta delictiva -o no-.

Las transferencias de Omar Sperdutti a empresas familiares

La información aportada por el denunciante sobre extractos bancarios denotan las siguientes operaciones:

1) Que la empresa DHP60 SAS, cuya gerente Titular es Sonia Elisabeth González, esposa de Omar Sperdutti, recibió 3 transferencias por $21 millones en total.

Todas fueron ejecutadas desde la cuenta oficial de la Liga Mendocina de Fútbol en octubre de 2025.

Dos de esas transferencias de la Liga fueron por $5 millones cada una y están fechadas el 14 de octubre de 2025 a las 8.15 y a las 18.35.

No hay registros contables, según los denunciantes.

3) Que la empresa Transosgui S.A., que, según los registros es controlada por los hijos del presidente de la Liga Mendocina de Fútbol -Hernán Emmanuel Sperdutti y Daiana Ruth Sperdutti- recibió $108.300.000 de la Liga Mendocina de Fútbol mediante tres operaciones fechadas en febrero de 2025.

Una, por $30 millones; otra, por $8,3 millones y la tercera por $70 millones.

Tampoco hay registros contables, de acuerdo a la denuncia.

Datos adicionales que llamaron la atención del denunciante y de la Dirección de Personas Jurídicas: dos dirigentes de la Liga Mendocina de Fútbol, Federico Omar Alexis Rosales y Oscar Omar Rosales, fueron denunciados por no haber detectado las transferencias a las cuentas de los familiares de Omar Sperdutti siendo que integraban organismos internos de control del organismo del fútbol mendocino.

Gracias a la denuncia administrativa se supo que Federico Rosales es Gerente Suplente de DHP60 S.A.S., la empresa de la esposa de Omar Sperdutti, mientras que Oscar Rosales es representante de Transosgui S.A., la empresa a nombre de los hijos de Omar Sperdutti.