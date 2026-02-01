Ingresó a la Justicia otra denuncia contra Sperdutti por el manejo de $180 millones para los seguros

omar sperdutti presidente liga mendocina de futbol Omar Sperdutti, cuando admitió a Diario UNO haber transferido dinero de la Liga Mendocina a cuentas de empresas de la esposa y los hijos. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Omar Sperdutti y la plata de la Liga Mendocina para los "seguros"

David Berbel denunció en la Fiscalía de Delitos Económicos que, oportunamente, la Liga Mendocina de Fútbol aprobó destinar "$180 millones al pago de seguros de futbolistas (en caso de lesiones en el campo de juego) pero que esas operaciones no quedaron registradas en la contabilidad" de la institución, con sede en calle Garibaldi, de Ciudad.

Esa fuerte suma de dinero la aportaron los clubes, durante 10 meses y para 60 equipos, a razón de $300 mil por partido.

Sin embargo, según Berbel, esas operatorias "no están asentadas en los registros contables de la institución". Tampoco se ha informado, explicó, a qué compañía aseguradora se habría enviado el dinero, toda vez que afirmó que cuando algún jugador requería atención médica por una lesión u otro tipo de accidente los gastos se afrontaban sin pasar por ninguna compañía de seguros.

Berbel también amplió las denuncias que ya realizó en la Dirección de Personas Jurídicas y en la Fiscalía de Delitos no especializados sobre el envío de fondos de la Liga a dos empresas de la familia de Sperdutti. La primera por $20 millones a la empresa de su esposa, por servicios de transporte, y la segunda por casi $110 millones a la empresa de sus hijos, por trabajos en el edificio de la Liga.

Estas transferencias por $130 millones fueron admitidas por el propio Omar Sperdutti en una entrevista con Diario UNO hace una semana, aunque para él están justificadas.

Berbel también le aportó al fiscal de Delitos Económicos documentación en la que consta una transferencia por $20 millones de la Liga a una empresa de turismo. El motivo fue cancelar las vacaciones de Sperdutti. Sobre este tema el presidente de la Liga dijo que él en su momento le aportó a la tesoría de la Liga $90 millones, y que el viaje fue una manera de auto cancelarse ese préstamo. También dijo que los otros $70 millones los donó.

Fueron clave las denuncias en Personas Jurídicas

Una publicación periodística de Diario UNO, que reveló la denuncia de Berbel y de su abogado Claudio Morán en la Dirección de Personas Jurídicas, fue una pieza clave para que el Ministerio Público Fiscal iniciara una investigación de oficio en Delitos Económicos.

Las primeras pruebas recolectadas son, entre otras, las conclusiones de la Dirección de Personas Jurídicas (que le terminó recomendando al Gobierno que intervenga la Liga Mendocina), más los testimonios en sede judicial, como la de David Berbel, entre otras.

Oportunamente, el fiscal Ríos Ruiz deberá determinar si hubo o no delito y de acuerdo a su conclusión -y a posibles consultas con el fiscal jefe, Alejandro Iturbide,- podrá citar al presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, Omar Sperdutti, para que preste declaración.