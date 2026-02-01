Semana decisiva para el ex juez Walter Bento: cuándo habrá sentencia por coimas y enriquecimiento

La responsabilidad penal, dijo la Fiscalía, es aplicable a Walter Bento y también a quienes le pagaron para salir favorecidos. Para la parte acusadora, el contacto entre el ex juez y sus "clientes" fue Diego Aliaga, asesinado en 2020. Se solicitó la absolución de uno de los hijos de Bento, Luciano Bento, quien está acusado del delito de lavado de activos.

La defensa de Bento alegó "razones políticas" en el armado de la causa

Los abogados defensores del ex juez federal Walter Bento y de los demás acusados pidieron al Tribunal Federal 2 que se pronuncien por la absolución y alegaron razones políticas "para el armado de la causa con la única finalidad de quedarse con el cargo de juez de Walter Bento", que sigue vacante por demoras en el proceso político de selección.

Walter Bento en su hora más difícil

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso el siguiente organigrama de trabajo para el desenlace del juicio oral y público que comenzó el 26 de julio de 2023 con Walter Bento en el banquillo de los acusados y a poco de ser destituido del cargo por el Jury de Enjuiciamiento en Buenos Aires. El 8 de noviembre de ese año y horas después de ser echado del Poder Judicial de la Nación, Bento -que había sido suspendido- fue detenido en los Tribunales Federales y alojado en la cárcel federal de Campo Cacheuta.

El lunes 2 de febrero comenzará la etapa decisiva en los Tribunales Federales, cuando las camaristas Diamante, Rattá y Pereyra resuelvan planteos de nulidad presentados por los defensores de los imputados.

El martes 3 y el miércoles 4, también en los Tribunales Federales de Mendoza, Walter Bento y todos y cada uno de los otros 24 acusados -entre ellos la esposa, Marta Boiza, y Luciano y Nahuel Bento -hijos del matrimonio-, tendrán la última oportunidad de dirigirse al tribunal de sentencia para decir lo que consideren conveniente, en caso de decidir hacerlo. Las últimas palabras, como se denomina técnicamente esta instancia del proceso penal.

La sentencia, momento cúlmine del proceso penal, se conocerá, de acuerdo con lo informado oficialmente por el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza, entre el jueves 5 y el viernes 6 de febrero.

En caso de que el Tribunal Oral Federal 2 dicte un fallo condenatorio, se fijará, a futuro, lo que se denomina audiencia de cesura. Allí, las magistradas dirán cuántos años deberán estar presos quienes sean hallados culpables.

Apuntes de un juicio que duró 2 años y medio

El Ministerio Público Fiscal (la parte acusadora) estuvo a cargo de la fiscal general del distrito Mendoza, Gloria André ; el titular de la Unidad Fiscal Mendoza, fiscal general Dante Vega ; el titular de la Procelac, fiscal general Diego Velasco ; y la auxiliar fiscal Ileana Schygiel , coordinadora del Área de Delitos contra la Administración Pública de esa oficina especializada en criminalidad económica.

Los abogados de Walter Bento fueron el mendocino Gustavo Gazali y los porteños Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza.

El juicio se extendió desde el 26 de julio de 2023 hasta el 30 de diciembre de 2025.

Todas las audiencias con las declaraciones testimoniales e indagatorias fueron difundidas en tiempo real a través del canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación.

Walter Bento, los otros acusados y los delitos, según la Fiscalía

1) Walter Bento (ex juez federal): Asociación ilícita en carácter de jefe, en concurso real con cohecho pasivo agravado (11 hechos) en calidad de autor, en concurso ideal con el delito de prevaricato en calidad de autor, todo a su vez en concurso real con el delito de omisión y retardo de justicia en calidad de autor, Enriquecimiento ilícito en calidad de autor, Lavado de activos de origen ilícito agravado por haber sido cometido como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y como funcionario público en ejercicio u ocasión de sus funciones, en calidad de coautor, y falsedad ideológica por 2 hechos en concurso real entre sí y en grado de coautor. A su vez, en concurso real con el delito de abuso de autoridad por 10 hechos en calidad de autor en concurso real entre sí; en concurso ideal con el delito de desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial por 2 hechos en concurso real entre sí y en concurso ideal con el delito de ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba.

2) Jaime Alba (abogado): Asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor, y en concurso real con el delito de abuso de autoridad en calidad de partícipe primario.

3) Luciano Edgardo Ortego: Asociación ilícita en carácter de organizador en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por 6 hechos, todos a su vez en concurso real entre sí.

4) José Gabriel Moschetti (ex comisario de la Policía de Mendoza): Asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de violación de secretos y este a su vez en concurso ideal con el delito de violación a los deberes de funcionario público, en calidad de autor.

5) Matías Aramayo (abogado): Asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por 2 hechos, ambos a su vez en concurso real entre sí.

6) Martín Ríos (abogado): Asociación ilícita en carácter de miembro; en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor por 3 hechos, todos a su vez en concurso real entre sí.

7) Javier Angeletti (abogado): Asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor por 2 hechos, ambos a su vez en concurso real.

8) Luis Francisco Álvarez (abogado): Asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor, en concurso real con el delito de abuso de autoridad en calidad de partícipe primario.

9) Walter Eduardo Bardinella Donoso: Asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con el delito de checho activo agravado en calidad de coautor por 3 hechos, todos a su vez en concurso real entre sí.

10) Marta Boiza (esposa del ex juez y ex empleada judicial): Enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria; lavado de activos de origen ilícito agravado por haber sido cometido como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y como funcionaria pública en ejercicio u ocasión de sus funciones, en calidad de coautora; y falsedad ideológica por 2 hechos en concurso real entre sí, todos esos delitos a su vez en concurso real entre sí.

11) Nahuel Bento (hijo del ex juez Bento y ex empleado judicial): Lavado de activos de origen ilícito agravado por haber sido cometido como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y como funcionario público en ejercicio u ocasión de sus funciones, en calidad de coautor.

12 y 13) Carlos Federico Barón Knoll (ex empleado de la Aduana) y Martín Rodolfo Bazán (ex policía): Cohecho activo agravado en calidad de coautores por un hecho agravado por la condición de funcionario público.

14 al 25) Alfredo Aliaga (ex agente de transporte y padre del fallecido Diego Aliaga), Francisco Alzogaray, Francisco Castro, Walter Costa, José María Sangüedolce, Enrique de la Cruz, Diego Martínez Pinto, Juan Carlos Molina, Eugenio Nasi, Cristian Oliva, Omar Armando Rodríguez Cichinelli (comerciante) y Marcos Adrián Calderón: por el delito de cohecho activo agravado en calidad de coautor con relación a su propia intervención como sobornador.