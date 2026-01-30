La Fiscalía de Delitos Económicos abrió una causa por los $130 millones transferidos por Sperdutti

1) La que el 21 de enero último dio cuenta de la denuncia presentada por particulares en la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) de Mendoza y que revela las transferencias por $130 millones de la Liga a empresas familiares de Omar Sperdutti.

2) La nota fechada el 25 de enero último que da cuenta de que el presidente de la Liga Mendocina de Fútbol admitió haber ejecutado esas transferencias.

Omar Sperdutti y la plata de la Liga Mendocina, bajo la lupa

Una prueba clave que el fiscal Hernán Ríos Ruiz agregó al expediente es el informe de la Dirección de Personas Jurídicas y las conclusiones a las que arribaron los responsables tras haber analizado pruebas y exposiciones de los denunciantes ante ese organismo, David Berbel y el abogado Claudio Morán, este último en el rol de querellante particular.

La triangulación de fondos por $130 millones de las arcas de la Liga Mendocina de Fútbol a empresas de familiares de Omar Sperdutti es el eje de la denuncia y de la investigación judicial.

Ya en el expediente penal número P-9660 se acumulan diversas pruebas que los denunciantes habían aportado en la Dirección de Personas Jurídicas. Entre otras, extractos bancarios donde figuran importes, destinatarios y horarios de las transferencias; además de actas societarias.

En la mira de los denunciantes, de la DPJ y de la Fiscalía de Delitos Económicos están:

1) La empresa DHP60 SAS, cuya gerente Titular es Sonia Elisabeth González, esposa de Omar Sperdutti.

Por haber recibido 3 transferencias por un total de $21 millones, ejecutadas desde la cuenta oficial de la Liga Mendocina de Fútbol en octubre de 2025.

Dos transferencias por $5 millones cada una con fecha del 14 de octubre de 2025 a las 8.15 y a las 18.35.

No hay registros contables, según los denunciantes.

presupuesto 2025 liga mendocina Omar Sperdutti, presidente de la Liga, cuando admitió las transferencias ante Diario UNO. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

2) La empresa Transosgui S.A., controlada -de acuerdo a los registros constitutivos y fundacionales- por los hijos del presidente de la Liga Mendocina de Fútbol: Hernán Emmanuel Sperdutti y Daiana Ruth Sperdutti.

Según la denuncia que ahora investiga el Ministerio Público Fiscal, desde la Liga se transfirieron $108.300.000 a Transosgui S.A. mediante tres operaciones fechadas en febrero de 2025.

Una, por $30 millones; otra, por $8,3 millones y la tercera por $70 millones.

Tampoco hay registros contables.

3) Federico Omar Alexis Rosales y Oscar Omar Rosales, dirigentes de la Liga Mendocina de Fútbol e integrantes de los organismos internos de control.

A ambos se los denunció por no haber detectado y actuado frente al panorama de transferencias desde la Liga a empresas de la familia de Omar Sperdutti.

Para los denunciantes, esta "inacción" no fue casual: Rosales es Gerente Suplente de DHP60 S.A.S., la empresa de la esposa de Omar Sperdutti, mientras que Rosales -contador de profesión- es representante técnico de Transosgui S.A., la empresa de los hijos de Omar Sperdutti.