Un joven huyó tras un accidente en moto y abandonó a su acompañante herido

Se accidentó en moto y dejó tirado a su amigo en la Ciudad de Mendoza

El accidente en moto en Peltier y San Martín y el amigo "gauchito"

Según el relato de los testigos, los accidentados habían salido de uno de los boliches de la zona, probablemente alcoholizados. La moto perdió la estabilidad por razones que aún se intentan establecer, aunque está claro que algo pasó porque hay marcas de un frenazo sobre la calzada.

El impacto contra el asfalto fue lo suficientemente potente como para causar lesiones de consideración. Así, uno de los ocupantes quedó tendido en el suelo con evidentes signos de dolor. Sin embargo, su "amigo", quien aparentemente conducía el vehículo, tomó una decisión sorprendente: se dio a la fuga, lo que podría derivar en una causa penal por abandono de persona.

La huida del conductor tras el siniestro vial

Se cree que el fugitivo huyó porque estaba borracho y no quería enfrentar las consecuencias de haber cometido esa infracción; o bien contaba con algún impedimento legal para circular.

En tanto, el joven que permaneció en el sitio no pudo levantarse por sus propios medios, como puede verse en el video que acompaña a esta nota. La caída desde la moto le provocó una fractura de tobillo que requirió asistencia médica y una ambulancia.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado arribó rápidamente para estabilizar al herido.

El accidente generó demoras en el tránsito. Los automovilistas debieron desviar su camino mientras los peritos trabajaban sobre las marcas en el pavimento, aunque se estima que la zona quedará normalizada en breve.