Joven argentina muerta en Estados Unidos: los escalofriantes detalles que aportó el hermano de la víctima

Santiago Barreto, hermano de Narela Barreto, la joven argentina que fue hallada muerta en Estados Unidos luego de varios días de búsqueda, brindó detalles escalofriantes sobre el caso, reveló que fue hallada en la calle y que llevaba sin vida desde hace tiempo, un dato clave para los investigadores.
La argentina Narela Barreto estaba desaparecida en Estados Unidos y fue encontrada muerta, en la calle, según datos proporcionados por su hermano
El joven contó que en Los Ángeles se encuentra su papá, quien pudo comunicarse con sus familiares en Argentina para que sepan qué ocurre en Estados Unidos, luego de que se confirme que la joven fue hallada muerta.
“Parece que llevaba muerta ya del mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas. Estos son los datos que tiene mi papá”, señaló.
Además, comentó que Narela Barreto se había mudado hacía poco tiempo a un nuevo departamento y que el cuerpo fue encontrado cerca de esa zona: “Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días de fallecida”.
A su vez, otro punto que expuso, es que la Policía logró peritar el departamento de la víctima argentina, operativo en el que participó un amigo, y que no encontraron nada extraño: “No fue un intento de robo, algo de esto fue en la calle”.
Argentina muerta en Estados Unidos: qué pasó con el auto
Respecto al auto de una aplicación que se encuentra dentro de la investigación por la muerta de la argentina Narela Barreto, Santiago explicó que se trató de una “entrega” y que su hermana no se habría subido al vehículo.
Aunque por ahora no hay datos específicos sobre qué pasó o alguna hipótesis, el joven remarcó: “Esto pasó cuando ella se estaba yendo a algún lugar, al trabajo, seguramente”.
Por el momento, las autoridades estadounidenses no confirmaron si se trató de un crimen, pero los familiares expresan que fue un homicidio.
En este sentido, fue el propio Santiago quien previamente usó sus redes sociales y en una extensa carta de despedida señaló: “Me destruye saber que estabas tan feliz de haberte mudado, de que por fin las cosas se estaban encaminando, todo estaba saliendo hermoso, para que alguien sin alma, sin corazón, te arrebate esas ilusiones, esas ganas, esa energía tan positiva, pero, ante todo, me arrebate a mí la posibilidad de volver a encontrarnos, nos cagaron la vida, a toda la familia”.