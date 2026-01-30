Joven argentina muerta en Estados Unidos: los escalofriantes detalles que aportó el hermano de la víctima

Además, comentó que Narela Barreto se había mudado hacía poco tiempo a un nuevo departamento y que el cuerpo fue encontrado cerca de esa zona: “Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días de fallecida”.

A su vez, otro punto que expuso, es que la Policía logró peritar el departamento de la víctima argentina, operativo en el que participó un amigo, y que no encontraron nada extraño: “No fue un intento de robo, algo de esto fue en la calle”.

Argentina muerta en Estados Unidos: qué pasó con el auto

Respecto al auto de una aplicación que se encuentra dentro de la investigación por la muerta de la argentina Narela Barreto, Santiago explicó que se trató de una “entrega” y que su hermana no se habría subido al vehículo.

Aunque por ahora no hay datos específicos sobre qué pasó o alguna hipótesis, el joven remarcó: “Esto pasó cuando ella se estaba yendo a algún lugar, al trabajo, seguramente”.

Por el momento, las autoridades estadounidenses no confirmaron si se trató de un crimen, pero los familiares expresan que fue un homicidio.

En este sentido, fue el propio Santiago quien previamente usó sus redes sociales y en una extensa carta de despedida señaló: “Me destruye saber que estabas tan feliz de haberte mudado, de que por fin las cosas se estaban encaminando, todo estaba saliendo hermoso, para que alguien sin alma, sin corazón, te arrebate esas ilusiones, esas ganas, esa energía tan positiva, pero, ante todo, me arrebate a mí la posibilidad de volver a encontrarnos, nos cagaron la vida, a toda la familia”.