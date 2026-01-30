Caso Narela Barreto: el detalle alarmante de la chica argentina y su muerte en Estados Unidos

argentina-Narela-Micaela-Barreto6

El detalle alarmante sobre la muerte de la argentina en Estados Unidos

Desaparecida desde el 23 de enero y encontrada muerta el jueves, la argentina Narela Barreto, que se había mudado a Estados Unidos hacía dos años y era traductora de inglés.

En Los Ángeles, Estados Unidos vivía sola en un departamento. Luego de no poder comunicarse con ella, sus amigas le avisaron a su familia de su desaparición, por lo que se montó un operativo muy importante para poder dar con su paradero.

Sin embargo, todo terminó de la peor manera, en un final que nadie hubiera querido ni imaginado.

El principal dato en el que trabajan los investigadores en Estados Unidos, es sobre el auto de una aplicación de viajes que se tomó para trasladarse a un lugar, según el dato brindado por un vecino.

El celular de la joven argentina permaneció encendido hasta el mediodía de este día que abordó el automóvil, dado que los mensajes que le enviaban, llegaban con normalidad.

Sin embargo, el teléfono se apagó a las pocas horas, causando una preocupación mayúscula en su círculo íntimo.

Milagros, una de las primas de Narela Barreto, señaló ante la prensa: “Hasta el mediodía el celular estaba encendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, afirmó.

“Le dijo a su mamá que se iba a trabajar. Eso es lo último que sabíamos de ella. Estamos esperando que llegue su padre para poder acceder a los videos de los edificios e intentar identificar el auto y el recorrido que hizo”, concluyó la familiar.