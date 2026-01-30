La noticia de la muerte de la chica argentina Narela Barreto en Estados Unidos, causó una conmoción enorme entre sus familiares y amistades. Si bien aún se desconoce las circunstancias de su fallecimiento, tanto la familia como los investigadores están detrás de una pista clave.
Caso Narela Barreto: el detalle alarmante de la chica argentina y su muerte en Estados Unidos
Los investigadores y la familia están detrás de una pista firme, que ayudaría a esclarecer en qué circunstancias murió la chica argentina en Estados Unidos
Tras ser hallada muerta, el padre de Narela Barreto fue quien se encargó de dar a conocer la triste noticia de su deceso en Estados Unidos.
Luego de una intensa búsqueda en Los Ángeles, ciudad donde residía, la chica oriunda de Banfield mantuvo en alerta a la familia y amigos a lo largo de una semana, hasta que este jueves que pasó, se conoció que había sido hallada sin vida.
El detalle alarmante sobre la muerte de la argentina en Estados Unidos
Desaparecida desde el 23 de enero y encontrada muerta el jueves, la argentina Narela Barreto, que se había mudado a Estados Unidos hacía dos años y era traductora de inglés.
En Los Ángeles, Estados Unidos vivía sola en un departamento. Luego de no poder comunicarse con ella, sus amigas le avisaron a su familia de su desaparición, por lo que se montó un operativo muy importante para poder dar con su paradero.
Sin embargo, todo terminó de la peor manera, en un final que nadie hubiera querido ni imaginado.
El principal dato en el que trabajan los investigadores en Estados Unidos, es sobre el auto de una aplicación de viajes que se tomó para trasladarse a un lugar, según el dato brindado por un vecino.
El celular de la joven argentina permaneció encendido hasta el mediodía de este día que abordó el automóvil, dado que los mensajes que le enviaban, llegaban con normalidad.
Sin embargo, el teléfono se apagó a las pocas horas, causando una preocupación mayúscula en su círculo íntimo.
Milagros, una de las primas de Narela Barreto, señaló ante la prensa: “Hasta el mediodía el celular estaba encendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, afirmó.
“Le dijo a su mamá que se iba a trabajar. Eso es lo último que sabíamos de ella. Estamos esperando que llegue su padre para poder acceder a los videos de los edificios e intentar identificar el auto y el recorrido que hizo”, concluyó la familiar.