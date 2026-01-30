Vendía alfajores en la calle y ahora puede ser clave para Argentina en el Mundial 2026

Cada jugador es un mundo, y muchos de ellos traen historias que son realmente conmovedoras y están repletas de sacrificio. Una de ellas es la de una de las posibles sorpresas de LionelScaloni para el Mundial 2026, y es que el jugador pasó de vender alfajores en la calle, a ser una alternativa importante para la Selección argentina en un puesto clave.
Lautaro Rivero es un jugador que desde hace 2 años en adelante, su vida cambió rotundamente, pasando de jugar en Central Córdoba, a ser una de las figuras de River Plate y terminar siendo una de las últimas grandes sorpresas de Lionel Scaloni pensando en el Mundial 2026. El jóven defensor hoy es conocido por todo el país, pero tiempo atrás su realidad era diferente, teniendo que salir a la calle para ayudar a su familia.
Lautaro Rivero, la sorpresa que pide pista para el Mundial 2026: una vida llena de sacrificios
Gracias a una foto donde se lo veía vendiendo alfajores en la calle, toda la Argentina pudo conocer la historia de LautaroRivero, un joven porteño que tuvo que sacrificarse en muchos aspectos de su vida para poder lograr todo lo que hoy ha conseguido a su corta edad: ser figura en River Plate y ser considerado por LionelScaloni para ir al Mundial 2026.
Desde los 14 años, Lautaro Rivero recorrió calles y semáforos con una caja de alfajores en sus brazos para poder obtener dinero y así no solo costearse sus viajes para entrenar con River, sino también ayudar a su familia. Esto se extendió durante un tiempo largo, hasta que el joven logró firmar su primer contrato profesional en el Millonario, en el 2023.
"Me levantaba a las cinco y media de la mañana, tomaba el colectivo en la esquina de mi casa y me iba al club. Cuando volvía, compraba cajas de alfajores y me ponía a venderlas en el semáforo. Me quedaba hasta las cinco o seis de la tarde, cuando oscurecía. No fue nada fácil, pero me enseñó a seguir luchando" contó Lautaro Rivero, uno de los 5 hermanos de una familia humilde.
Sin lugar para poder mostrarse, el defensor debió salir cedido a Central Córdoba, un equipo de mucho menor renombre, pero con el que pudo jugar la Copa Libertadores, teniendo que enfrentar a clubes tops de América. Fue justamente en el encuentro contra el Flamengo en el mítico Maracaná, donde Lautaro Rivero se destacó con un rendimiento de primer nivel, llamando la atención de Marcelo Gallardo y los hinchas de River.
Aguerrido como el Cuti Romero y un gran cabeceador como el Licha Martinez, Lautaro Rivero se ganó no solo un puesto como titular en River Plate, sino también la posibilidad de ser parte de la convocatoria de la Selección argentina, compartiendo minutos en cancha y tiempo entrenando, con Lionel Messi.
Hoy, asentado como titular indiscutido en River, y aprovechando la falta de continuidad de rendimiento de las variantes de Lionel Scaloni en la defensa de la Selección argentina, Lautaro Rivero no deja atrás ese mismo sacrificio de vender alfajores para ayudar a su familia, pero esta vez lo usa para ganarse su lugar en la lista de 26 para el Mundial 2026.
Cuándo se presenta la lista de 26 convocados para el Mundial 2026: que nombres están seguros
Si bien no hay una fecha oficial definida por la FIFA para presentar la lista de convocados para el Mundial 2026, si se sabe que los clubes tienen tiempo hasta el día después de terminar los repechajes, es decir, el 1º de abril de 2026, para ceder a los jugadores.
Lionel Scaloni tiene una base importante de la Selección argentina, faltando solo un puñado de lugares para poder terminar de definir los 26 jugadores que irán al Mundial 2026. Esta base se conforma por: