Vendía alfajores en la calle y ahora puede ser clave para Argentina en el Mundial 2026

Desde los 14 años, Lautaro Rivero recorrió calles y semáforos con una caja de alfajores en sus brazos para poder obtener dinero y así no solo costearse sus viajes para entrenar con River, sino también ayudar a su familia. Esto se extendió durante un tiempo largo, hasta que el joven logró firmar su primer contrato profesional en el Millonario, en el 2023.

"Me levantaba a las cinco y media de la mañana, tomaba el colectivo en la esquina de mi casa y me iba al club. Cuando volvía, compraba cajas de alfajores y me ponía a venderlas en el semáforo. Me quedaba hasta las cinco o seis de la tarde, cuando oscurecía. No fue nada fácil, pero me enseñó a seguir luchando" contó Lautaro Rivero, uno de los 5 hermanos de una familia humilde.

Lautaro rivero

Sin lugar para poder mostrarse, el defensor debió salir cedido a Central Córdoba, un equipo de mucho menor renombre, pero con el que pudo jugar la Copa Libertadores, teniendo que enfrentar a clubes tops de América. Fue justamente en el encuentro contra el Flamengo en el mítico Maracaná, donde Lautaro Rivero se destacó con un rendimiento de primer nivel, llamando la atención de Marcelo Gallardo y los hinchas de River.

Aguerrido como el Cuti Romero y un gran cabeceador como el Licha Martinez, Lautaro Rivero se ganó no solo un puesto como titular en River Plate, sino también la posibilidad de ser parte de la convocatoria de la Selección argentina, compartiendo minutos en cancha y tiempo entrenando, con Lionel Messi.

Hoy, asentado como titular indiscutido en River, y aprovechando la falta de continuidad de rendimiento de las variantes de Lionel Scaloni en la defensa de la Selección argentina, Lautaro Rivero no deja atrás ese mismo sacrificio de vender alfajores para ayudar a su familia, pero esta vez lo usa para ganarse su lugar en la lista de 26 para el Mundial 2026.

lautaro-rivero-river

Cuándo se presenta la lista de 26 convocados para el Mundial 2026: que nombres están seguros

Si bien no hay una fecha oficial definida por la FIFA para presentar la lista de convocados para el Mundial 2026, si se sabe que los clubes tienen tiempo hasta el día después de terminar los repechajes, es decir, el 1º de abril de 2026, para ceder a los jugadores.

Lionel Scaloni tiene una base importante de la Selección argentina, faltando solo un puñado de lugares para poder terminar de definir los 26 jugadores que irán al Mundial 2026. Esta base se conforma por: