Mundial 2026: el cambio drástico que define un nuevo monto para los clubes que cedan jugadores

La medida más fuerte de la FIFA de cara al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá fue el incremento y la apuesta por mejorar el monto que le pagará a los clubes que permitan ir a sus jugadores al torneo. Es por eso mismo que hablamos de un aumento del 70% del monto total, pasando de 209 millones de dólares del Mundial de Qatar 2022 a los 355 millones de dólares para la nueva Copa del Mundo.

Esta cifra que se pagará en el Mundial 2026, y que se mantendrá hasta el del 2030, aún no está definida en lo que respecta a repartición por día por cada futbolista, metodología utilizada. Durante la Copa del Mundo del 2022, se pagaron aproximadamente $10,950 dólares diarios por cada uno, sin tener en consideración los minutos que jugara.

Hasta el momento, la FIFA cuenta desde dos semanas antes al partido inagural del equipo en el Mundial 2026 para poder largar el reloj y comenzar a pagar a los clubes por cada jugador cedido a la selección. Esta medida se detiene cuando queda eliminada.

Los cambios nuevos que anunció la FIFA para el Mundial 2026, también afecta a la previa. Estos son:

Se compensa a los clubes inclusive en las Eliminatorias rumbo al Mundial, beneficiando aún más a los clubes para optar por ceder a los jugadores a la competencia

Una distribución más solidaria, repartiendo el dinero entre los clubes que el jugador haya formado parte en los dos años previos al Mundial

Mundial 2026: qué equipos cederían jugadores a la Selección Argentina

Si tenemos en cuenta la última convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección argentina en la previa al Mundial 2026, los clubes que más cedieron jugadores fueron:

