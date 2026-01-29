Inicio Ovación Fútbol Copa Mundial de Fútbol 2026
Un guiño al bolsillo de los equipos

Mundial 2026: el cambio drástico que define un nuevo monto para los clubes que cedan jugadores

Los clubes que manden jugadores al Mundial 2026 recibieron un importante guiño de la FIFA sobre el valor que se pagará por cada uno de ellos

Facundo Mezzabotta
A tan solo unos meses del Mundial 2026, la gente ya no habla de otra cosa que este torneo, pero también lo hacen los jugadores que pueden ir a competir y hasta los clubes que deben cederlos. Desde la FIFA decidieron realizar un cambio drástico de cara a la nueva Copa del Mundo, favoreciendo aún más a los equipos que permitan que sus jugadores compitan en el torneo internacional.

En la previa al inicio del Mundial 2026, desde la FIFA optaron por mejorar el trato con aquellos clubes que cedan jugadores a sus respectivas selecciones para competir a la próxima Copa del Mundo. La medida tomada por la organización no solo incrementa el monto a dar, sino que además suma la presencia durante las Eliminatorias continentales y se "solidariza" con los clubes previos.

mundial 2026

La FIFA mejora el pago a los clubes que cedan jugadores al Mundial 2026

A la hora de preparar el Mundial 2026, desde la FIFA separan parte del presupuesto para compensar a los clubes que cedan a sus jugadores a las selecciones para participar de la competencia. De cara a esta nueva Copa del Mundo, la organización ha destinado una cifra récord de 355 millones de dólares.

La medida más fuerte de la FIFA de cara al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá fue el incremento y la apuesta por mejorar el monto que le pagará a los clubes que permitan ir a sus jugadores al torneo. Es por eso mismo que hablamos de un aumento del 70% del monto total, pasando de 209 millones de dólares del Mundial de Qatar 2022 a los 355 millones de dólares para la nueva Copa del Mundo.

Esta cifra que se pagará en el Mundial 2026, y que se mantendrá hasta el del 2030, aún no está definida en lo que respecta a repartición por día por cada futbolista, metodología utilizada. Durante la Copa del Mundo del 2022, se pagaron aproximadamente $10,950 dólares diarios por cada uno, sin tener en consideración los minutos que jugara.

futbol-mundial 2026-seleccion cabo verde (1)

Hasta el momento, la FIFA cuenta desde dos semanas antes al partido inagural del equipo en el Mundial 2026 para poder largar el reloj y comenzar a pagar a los clubes por cada jugador cedido a la selección. Esta medida se detiene cuando queda eliminada.

Los cambios nuevos que anunció la FIFA para el Mundial 2026, también afecta a la previa. Estos son:

  • Se compensa a los clubes inclusive en las Eliminatorias rumbo al Mundial, beneficiando aún más a los clubes para optar por ceder a los jugadores a la competencia
  • Una distribución más solidaria, repartiendo el dinero entre los clubes que el jugador haya formado parte en los dos años previos al Mundial

Mundial 2026: qué equipos cederían jugadores a la Selección Argentina

Si tenemos en cuenta la última convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección argentina en la previa al Mundial 2026, los clubes que más cedieron jugadores fueron:

seleccion argentina ranking fifa
  • Olympique de Marsella x 1
  • Crystal Palace x 1
  • Villareal x 1
  • Tottenham Hotspur x 1
  • Olympique de Lyon x 1
  • Chelsea x 1
  • Real Betis x 1
  • Palmeiras x 1
  • Bournemouth x 1
  • Liverpool x 1
  • Estrasburgo x 2
  • Como x 2
  • Inter de Miami x 2
  • Benfica x 2
  • Atlético de Madrid x 5

