Siguen las buenas noticias en Independiente Rivadavia con un refuerzo clave para Berti

Independiente Rivadavia viene con una racha positiva en todo aspecto, no solo los resultados y el funcionamiento se le están dando, sino también las buenas noticias en materia de refuerzos. La Lepra le da respiro a Alfredo Berti tras confirmar, a través de sus redes sociales, la llegada de un viejo conocido como lo es Luciano Gómez.
Con la foto oficial, Independiente Rivadavia presentó nuevamente a Luciano Gómez, quien llega a préstamo con opción de compra desde Argentinos Juniors, para darle la tranquilidad a Alfredo Berti que continúa contando con un jugador que fue clave en la obtención de la Copa Argentina. En diciembre venció el préstamo, y en el cierre del mercado de pases, se cerró su llegada para seguir con las buenas noticias.
Siguen los refuerzos para Alfredo Berti: Luciano Gómez vuelve a Independiente Rivadavia
El plantel de Independiente Rivadavia ha sumado nombres más que interesantes a lo largo de todo el mercado de pases, y los primeros resultados en el torneo local, acompañados por un rendimiento sólido del equipo, lo demuestra. Alfredo Berti logró mantener jugadores importantes del equipo campeón de la Copa Argentina, y reforzarlo con variantes notables.
A través de sus redes oficiales, Independiente Rivadavia anunció la llegada de Luciano Gómez como nuevo refuerzo leproso. Si bien se trata de un viejo conocido para los hinchas, siendo un jugador clave en la obtención de la Copa Argentina jugando de lateral por izquierda, el préstamo con la Lepra culminó en diciembre, por lo que el club tuvo que negociar nuevamente con Argentinos Juniors, el dueño de su pase.
De esta manera Alfredo Berti se asegura que continúa contando con uno de los jugadores más polifuncionales que tuvo a lo largo de todo el 2025. De acuerdo a lo anunciado, Luciano Gómez llega a Independiente Rivadavia a préstamo durante un año, con opción de compra.
En el 2025, Luciano Gómez jugó 32 partidos en Independiente Rivadavia donde supo adaptarse a los distintos pedidos y necesidades de Alfredo Berti a lo largo de la temporada.
Sebastián Villa volvió a entrenar en Independiente Rivadavia: cuándo podría usarlo Berti
Tras la licencia otorgada por el club, Sebastián Villa no solo volvió a la provincia de Mendoza, sino también a los entrenamientos de Independiente Rivadavia. Su regreso se dio en la previa del triunfo ante Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini, partido que presenció desde los palcos.
Ya entrenándose a la par del grupo y a disposición de Alfredo Berti, el colombiano podría volver a vestir la camiseta de Independiente Rivadavia el próximo martes, cuando la Lepra reciba en La Catedral a Sarmiento de Junín, desde las 21.15.