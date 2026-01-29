Siguen las buenas noticias en Independiente Rivadavia con un refuerzo clave para Berti

A través de sus redes oficiales, Independiente Rivadavia anunció la llegada de Luciano Gómez como nuevo refuerzo leproso. Si bien se trata de un viejo conocido para los hinchas, siendo un jugador clave en la obtención de la Copa Argentina jugando de lateral por izquierda, el préstamo con la Lepra culminó en diciembre, por lo que el club tuvo que negociar nuevamente con Argentinos Juniors, el dueño de su pase.

De esta manera Alfredo Berti se asegura que continúa contando con uno de los jugadores más polifuncionales que tuvo a lo largo de todo el 2025. De acuerdo a lo anunciado, Luciano Gómez llega a Independiente Rivadavia a préstamo durante un año, con opción de compra.

WhatsApp Image 2026-01-29 at 12.44.25

En el 2025, Luciano Gómez jugó 32 partidos en Independiente Rivadavia donde supo adaptarse a los distintos pedidos y necesidades de Alfredo Berti a lo largo de la temporada.

Sebastián Villa volvió a entrenar en Independiente Rivadavia: cuándo podría usarlo Berti

Tras la licencia otorgada por el club, Sebastián Villa no solo volvió a la provincia de Mendoza, sino también a los entrenamientos de Independiente Rivadavia. Su regreso se dio en la previa del triunfo ante Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini, partido que presenció desde los palcos.

Ya entrenándose a la par del grupo y a disposición de Alfredo Berti, el colombiano podría volver a vestir la camiseta de Independiente Rivadavia el próximo martes, cuando la Lepra reciba en La Catedral a Sarmiento de Junín, desde las 21.15.