Independiente Rivadavia vs. Sarmiento de Junín en el Bautista Gargantini: día y horario

El escenario será el Estadio Bautista Gargantini, donde en la primera fecha del Torneo Apertura la Lepra se impuso por 2 a 1 a Atlético Tucumán, con goles de Alejo Osella y Matías Fernández.

De esta manera, Independiente Rivadavia recibirá a Sarmiento de Junín a partir de las 21.15 y, por el momento, no están confirmados los árbitros designados.

Las expectativas son altas ya que el conjunto de Junín cayó por 1 a 0 en su visita a Argentinos Juniors y aún no juega su segunda fecha, programada para el jueves a partir de las 21.30 frente a Banfield.

festejo-independiente-rivadavia Sheyko Studer grita su gol en la victoria de Independiente Rivadavia frente a Huracán.

Independiente Rivadavia tiene puntaje ideal

El juego (y los resultados) de la Lepra invitan a soñar porque el conjunto Azul logró imponerse en sus dos primeras presentaciones en el Torneo Apertura. Lleva cuatro goles a favor y dos en contra, mientras que por Copa Argentina se impuso por 2 a 0, sumando la cuota goleadora a seis, una cifra bastante positiva teniendo en cuenta que ha disputado tres partidos.

Independiente Rivadavia está a la espera de que se complete la fecha 2 de la Zona B donde, por ahora, mira a todos desde arriba.