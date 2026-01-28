Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Por la fecha 3

Independiente Rivadavia vs. Sarmiento de Junín en el Bautista Gargantini: día y horario

Luego de vencer como visitante a Atlético Tucumán por 2 a 1, Independiente Rivadavia recibirá al verde

Emanuel Trilla Donoso
El Bautista Gargantini será escenario del partido entre Independiente Rivadavia y Sarmiento de Junín.

Independiente Rivadavia está transitando un 2026 ideal porque en la Copa Argentina venció a Estudiantes de Caseros y espera rival en dieciseisavos de final, mientras que en el Torneo Apertura su paso es arrollador ya que ganó en sus dos primeras presentaciones.

La Lepra, por la tercera fecha de la Liga Profesional, recibirá a Sarmiento de Junín en el Bautista Gargantini, con día y horario confirmados.

alfredo berti lepra
Alfredo Berti buscar&aacute; mantener el invicto con un Independiente Rivadavia imparable.

La Liga Profesional no da respiro y todo parece indicar que el torneo previo al Mundial tendrá un calendario muy ajustado y vertiginoso ya que el jueves finalizará la fecha 2 mientras que el sábado comenzará la tercera. Sin embargo, el equipo presidido dirigido por Alfredo Berti tendrá una semana de descanso ya que recién jugará el próximo martes 3 de febrero.

El escenario será el Estadio Bautista Gargantini, donde en la primera fecha del Torneo Apertura la Lepra se impuso por 2 a 1 a Atlético Tucumán, con goles de Alejo Osella y Matías Fernández.

De esta manera, Independiente Rivadavia recibirá a Sarmiento de Junín a partir de las 21.15 y, por el momento, no están confirmados los árbitros designados.

Las expectativas son altas ya que el conjunto de Junín cayó por 1 a 0 en su visita a Argentinos Juniors y aún no juega su segunda fecha, programada para el jueves a partir de las 21.30 frente a Banfield.

festejo-independiente-rivadavia
Sheyko Studer grita su gol en la victoria de Independiente Rivadavia frente a Hurac&aacute;n.

Independiente Rivadavia tiene puntaje ideal

El juego (y los resultados) de la Lepra invitan a soñar porque el conjunto Azul logró imponerse en sus dos primeras presentaciones en el Torneo Apertura. Lleva cuatro goles a favor y dos en contra, mientras que por Copa Argentina se impuso por 2 a 0, sumando la cuota goleadora a seis, una cifra bastante positiva teniendo en cuenta que ha disputado tres partidos.

Independiente Rivadavia está a la espera de que se complete la fecha 2 de la Zona B donde, por ahora, mira a todos desde arriba.

