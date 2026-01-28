Independiente Rivadavia vs. Sarmiento de Junín en el Bautista Gargantini: día y horario
La Liga Profesional no da respiro y todo parece indicar que el torneo previo al Mundial tendrá un calendario muy ajustado y vertiginoso ya que el jueves finalizará la fecha 2 mientras que el sábado comenzará la tercera. Sin embargo, el equipo presidido dirigido por Alfredo Berti tendrá una semana de descanso ya que recién jugará el próximo martes 3 de febrero.
El escenario será el Estadio Bautista Gargantini, donde en la primera fecha del Torneo Apertura la Lepra se impuso por 2 a 1 a Atlético Tucumán, con goles de Alejo Osella y Matías Fernández.
De esta manera, Independiente Rivadavia recibirá a Sarmiento de Junín a partir de las 21.15 y, por el momento, no están confirmados los árbitros designados.
Las expectativas son altas ya que el conjunto de Junín cayó por 1 a 0 en su visita a Argentinos Juniors y aún no juega su segunda fecha, programada para el jueves a partir de las 21.30 frente a Banfield.
Independiente Rivadavia tiene puntaje ideal
El juego (y los resultados) de la Lepra invitan a soñar porque el conjunto Azul logró imponerse en sus dos primeras presentaciones en el Torneo Apertura. Lleva cuatro goles a favor y dos en contra, mientras que por Copa Argentina se impuso por 2 a 0, sumando la cuota goleadora a seis, una cifra bastante positiva teniendo en cuenta que ha disputado tres partidos.
Independiente Rivadavia está a la espera de que se complete la fecha 2 de la Zona B donde, por ahora, mira a todos desde arriba.