Se juega un clásico

Estudiantes y Boca se enfrentan en un partido picante tras el pase de Ascacíbar: hora, TV y formaciones

En un partido lleno de morbo se verán las caras Estudiantes de La Plata y Boca Juniors por la segunda fecha del Torneo Apertura

Boca Juniors visitará en el Estadio UNO a Estudiantes.

Finalmente Santiago Ascacíbar fue transferido de Estudiantes de La Plata a Boca Juniors en el último día del mercado de pases, lo que no cayó muy bien en los hinchas del Pincha ya que era el capitán, un imprescindible en la formación titular y ahora reforzó a un rival directo.

Para colmo, el mediocampista de 28 años declaró: "Quería ser parte de esto. Eran pocas las dudas que tenía. Me llena de felicidad. No quería ir a River. Se lo planteé a mis agentes. Quería jugar en Boca".

Santiago Ascacibar
Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors: hora y TV

Desde las 22.15 el Pincha y el Xeneize se enfrentarán en el Estadio UNO, en el partido que tendrá como árbitro principal a Pablo Echavarría y a Héctor Paletta en el VAR. La transmisión del partido correspondiente a la fecha 2 del Torneo Apertura se podrá ver por ESPN Premium.

En su debut el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez empató 1 a 1 en condición de visitante frente a Independiente de Avellaneda, mientras que los de Claudio Úbeda vencieron 1 a 0 al Deportivo Riestra en La Bombonera.

En torno al partido se presentó la polémica del traspaso de Santiago Ascacíbar, quien viene de conseguir el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones 2025 con Estudiantes de La Plata, pero que no fue convocado por el técnico del conjunto de La Ribera. La otra incorporación, Ángel Romero, tampoco fue parte de la lista que enfrentará al Pincharrata.

Ángel Romero
Boca no contará con Alan Velasco ya que sufrió una distensión ligamentaria y quedará desafectado durante dos meses; en su lugar ingresará Kevin Zenón. Por su lado, Estudiantes no tendrá en sus filas a Fernando Muslera, lesionado en el partido contra Independiente

Posibles formaciones de Estudiantes de La Plata y Boca

Estudiantes de La Plata: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Kevin Zenón, Lucas Janson, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Estudiantes - Boca
Cómo les fue a Estudiantes y Boca en sus cruces de 2025

Durante el 2025 ambos conjuntos también compartieron la Zona A, por lo tanto, se enfrentaron en dos oportunidades en partidos correspondientes a la liguilla.

El sábado 19 de abril de 2025 se vieron las caras en La Bombonera y los dirigidos por Fernando Gago ganaron 2 a 0 con goles de Carlos Palacios y de Miguel Merentiel, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura.

En cuanto al Torneo Clausura, se enfrentaron el 2 de noviembre y el Xeneize volvió a quedarse con la victoria tras derrotar al Pincha por 2 a 1 en el Estadio UNO. Los goles los convirtieron Ezequiel Zeballos y Miguel Merentiel para Boca y Edwuin Cetré para Estudiantes de La Plata.

