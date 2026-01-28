Champions League y una tarde con 18 partidos en simultáneo: horarios y TV

En esta instancia inicial participan 36 equipos, todos integrados en una única tabla general, y cada uno disputa ocho partidos, cuatro como local y cuatro como visitante, con cruces definidos por sorteo y distintos niveles de dificultad. No se enfrentan todos contra todos, pero cada encuentro tiene un peso clave en la clasificación.

Al finalizar esta fase, los ocho mejores ubicados avanzan de manera directa a los octavos de final, mientras que los equipos que terminen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán disputar un repechaje a ida y vuelta, conocido como dieciseisavos de final, para intentar meterse entre los 16 mejores.

Champions League2 La Orejona: el trofeo que entrega la Champions League.

Una fecha de definiciones en la Champions League

Solo dos equipos están clasificados y pueden darse el lujo de presentar una formación inicial alternativa: Arsenal(ganó los siete partidos que disputó y enfrentarán al ya eliminado Kairat Almaty, por lo que pueden convertirse en los primeros en conseguir las ocho victorias en la zona de liga) y Bayern Munich (cayeron en una sola oportunidad y, justamente, con el equipo inglés).

Luego vienen un conjunto de equipos que tienen asegurada la continuidad en la Champions League, pero basta definir si clasificarán directamente a los octavos de final o si tendrán que disputar los dos partidos de los dieciseisavos de final.

Ese es el caso de Real Madrid (15 puntos), Liverpool (15 puntos) y Tottenham (14). Mientras que atrás hay ocho equipos con 13 puntos (Paris Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta, lo que provocará que el minuto a minuto sea fundamental para definir las plazas.

Y aunque se encuentre apenas más debajo, Inter, Juventus, Borussia Dortmund, Galatasaray y Qarabag deben ganar para clasificar directamente a los octavos de final. Mientras que Napoli, Benfica y Ajax son tres de los equipos grandes que pueden quedar eliminados aún ganando.

Álvarez - Fernández - Mac Allister (1) La Champions League tendrá presencia argentina.

El fixture de la fecha ocho de la Champions League

Todos los partidos se disputarán a partir de las 17 (hora de Argentina):