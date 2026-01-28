El abono casero de pocos ingredientes que hará que tu Cuna de Moisés estalle de flores en febrero

arroz El arroz estimulará el crecimiento de la Cuna de Moisés.

En la misma línea, el arroz es un ingrediente rico en proteínas, fibra, aminoácidos, hierro, zinc y calcio. Además, un abono casero de este tipo será fuente de NPK (aportará nitrógeno, fósforo y potasio). De esta forma, la planta crecerá fuerte y saludable, por lo que no se enfermará con facilidad y se potenciará la floración del ejemplar.

Por último, y no menos importante, un abono casero de arroz ayudará a mantener una microbiota activa en el suelo, logrando un entorno equilibrado, sin plagas, limitando la aparición de agentes patógenos.

cuna de moises planta En pocas semanas la Cuna de Moisés estallará de flores.

Cómo hacer un abono casero con arroz para la Cuna de Moisés

Para comenzar con este truco de jardinería necesitarás reunir 100 gramos de arroz crudo y 1 litro de agua sin cloro. El procedimiento iniciará agregando el arroz crudo a recipiente grande y luego verter el agua a temperatura ambiente. Luego, remover bien con una cuchara durante 2 minutos. El agua se enturbiará, lo cual indica que los nutrientes están comenzando a disolverse.

Posteriormente, con la ayuda de un colador fino, separar los granos del líquido. Solo usaremos el agua para regar directamente el sustrato de la Cuna de Moisés, evitando mojar las hojas. Podemos aplicar este abono casero de arroz cada 15 días para que la planta se mantenga vigorosa, con hojas verdes intensas y flores blancas saludables.