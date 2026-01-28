Quien tiene en casa una planta Cuna de Moisés, sabrá que es un ejemplar de floración fascinante. Sin embargo, para disfrutar de su belleza, es menester prestar atención a ciertos cuidados de jardinería. Entre ellos, se destaca el uso de un potente abono casero elaborado con pocos ingredientes, los cuales seguramente tendrás en tu cocina.
El abono casero de pocos ingredientes que hará que tu Cuna de Moisés estalle de flores en febrero
La Cuna de Moisés necesita distintos cuidados de jardinería para conseguir una floración abundante
Cuna de Moisés: este abono casero estimulará la floración de la planta
Además del correcto riego y la iluminación de la Cuna de Moisés, podemos estimular su floración en pocas semanas con un abono casero elaborado con arroz. De esta forma, gracias a una opción económica y efectiva, disfrutaremos de las flores elegantes y llenas de vida que tiene el Spathiphyllum.
El secreto de este abono casero radica en el almidón, un tipo de azúcar que tiene el arroz y que será una importante fuente de energía para la Cuna de Moisés. Además, este nutriente también actúa como alimento para las bacterias beneficiosas del suelo, las cuales descomponen la materia orgánica y favorecen la absorción de las raíces.
En la misma línea, el arroz es un ingrediente rico en proteínas, fibra, aminoácidos, hierro, zinc y calcio. Además, un abono casero de este tipo será fuente de NPK (aportará nitrógeno, fósforo y potasio). De esta forma, la planta crecerá fuerte y saludable, por lo que no se enfermará con facilidad y se potenciará la floración del ejemplar.
Por último, y no menos importante, un abono casero de arroz ayudará a mantener una microbiota activa en el suelo, logrando un entorno equilibrado, sin plagas, limitando la aparición de agentes patógenos.
Cómo hacer un abono casero con arroz para la Cuna de Moisés
Para comenzar con este truco de jardinería necesitarás reunir 100 gramos de arroz crudo y 1 litro de agua sin cloro. El procedimiento iniciará agregando el arroz crudo a recipiente grande y luego verter el agua a temperatura ambiente. Luego, remover bien con una cuchara durante 2 minutos. El agua se enturbiará, lo cual indica que los nutrientes están comenzando a disolverse.
Posteriormente, con la ayuda de un colador fino, separar los granos del líquido. Solo usaremos el agua para regar directamente el sustrato de la Cuna de Moisés, evitando mojar las hojas. Podemos aplicar este abono casero de arroz cada 15 días para que la planta se mantenga vigorosa, con hojas verdes intensas y flores blancas saludables.