La principal ventaja de este modelo de construcción en seco es su disponibilidad inmediata. Gracias a un sistema de construcción industrializado, los tiempos de espera se reducen al mínimo, permitiendo que el propietario pueda habitar el espacio en un tiempo récord. Además, su diseño versátil ofrece un lienzo en blanco: el interior es totalmente personalizable, facilitando que cada usuario adapte la distribución a sus necesidades específicas, desde una oficina de jardín hasta un monoambiente compacto y acogedor.

Así es la casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $1,7 millones

Estos son los principales detalles técnicos y equipamiento de este tipo de casas prefabricadas. El modelo estándar viene equipado con materiales nobles y resistentes. El valor base incluye: