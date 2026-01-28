En un mercado inmobiliario que se inclina cada vez más hacia la optimización de recursos y la agilidad constructiva, este tipo de casa prefabricada se posicionan como la alternativa predilecta. Existe una solución habitacional de 15 m², diseñada específicamente para quienes priorizan la funcionalidad sin renunciar a la calidez de un hogar. Se trata de la casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $1,7 millones.
La casa prefabricada que venden en Mercado libre por $1,7 millones
En la plataforma de ventas on line Mercado Libre se promocionan como una alternativa habitacional de rápida fabricación y fácil instalación
La principal ventaja de este modelo de construcción en seco es su disponibilidad inmediata. Gracias a un sistema de construcción industrializado, los tiempos de espera se reducen al mínimo, permitiendo que el propietario pueda habitar el espacio en un tiempo récord. Además, su diseño versátil ofrece un lienzo en blanco: el interior es totalmente personalizable, facilitando que cada usuario adapte la distribución a sus necesidades específicas, desde una oficina de jardín hasta un monoambiente compacto y acogedor.
Así es la casa prefabricada que venden en Mercado Libre por $1,7 millones
Estos son los principales detalles técnicos y equipamiento de este tipo de casas prefabricadas. El modelo estándar viene equipado con materiales nobles y resistentes. El valor base incluye:
- Techo de chapa de cinc, ideal para garantizar durabilidad climática.
- Aberturas de madera, que aportan un estilo rústico y natural.
- Flexibilidad: existe la posibilidad de consultar por otros tipos de aberturas para quienes buscan un estilo más moderno o industrial.
- Facilidades de acceso.
La casa prefabricada que llega a todo el país
Uno de los puntos fuertes de esta propuesta es su alcance federal. La empresa que las comercializa ofrece envíos e instalaciones disponibles en todo el país, por lo que la distancia ya no es un obstáculo para el sueño de la casa propia. En cuanto a la financiación, la flexibilidad es total: se aceptan todos los medios de pago, 6 cuotas de $283.000 y, como diferencial competitivo, se toman unidades usadas como parte de pago.
La unidad cuenta con una garantía de fábrica de 3 meses, esta casilla de 15 m2 no solo es una compra, sino una inversión inteligente en libertad y confort arquitectónico.