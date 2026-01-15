Este es el lugar de casa donde debes tener la planta Cuna de Moisés para atraer buena suerte y riqueza

En sintonía, la Cuna de Moisés destaca por sus hojas lisas y redondas, una morfología que favorece la calma y la sensación de protección. A diferencia de plantas con formas puntiagudas o espinosas, que pueden generar tensión visual y energética, esta especie contribuye a crear un ambiente más sereno, algo fundamental en una estancia destinada al descanso nocturno.

Por lo tanto, colocando una maceta en la habitación con el Lirio de paz estaremos contribuyendo al flujo energético que nos traerá, entre otras cosas, buena suerte, riqueza y abundancia. Aunque, para que todo esto se cumpla, también debemos considerar los cuidados esenciales de la planta.

Cuna de Moisés planta feng shui Esta planta debe ubicarse en el dormitorio, según el Feng Shui.

Cuidados básicos de la planta Cuna de Moisés

Para que la Cuna de Moisés esté radiante, saludable y con flores elegantes, es menester seguir algunas pautas de jardinería. Por ejemplo, en cuanto a la iluminación, el cuarto debe recibir una luz indirecta (a través de las ventanas) y estable para que la planta reciba la dosis justa de sol.

En lo que concierne al riego, el sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, evitando encharcamientos. Además, debemos limpiar las hojas cada vez que acumulen polvo, algo que nos asegurará que la Cuna de Moisés haga su fotosíntesis de manera correcta.