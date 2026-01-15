La planta fácil de cultivar que tiene claveles perfumados y es la favorita de los floristas

clavelina Si quieres llenar de color el jardín puedes hacerlo con unas clavelinas.

La clavelina es muy característica también por la forma de sus flores. Tienen cinco pétalos con bordes en zigzag. Además, ofrece una de las floraciones más largas, desde la primavera hasta el otoño, con un aroma especiado, cálido y floral.

Cuidados de la planta clavelina

Según los expertos de Interflora, se recomienda cultivar varias plantas de esta especie de forma agrupada, en un sustrato poroso y aireado. La temporada ideal para sembrarlas es durante la primavera, cuando ya no hay riesgos de heladas intensas.

Uno de los aspectos fundamentales es cultivar esta planta en un sitio del jardín donde reciba mucha luz, con exposición directa en cualquier época del año. Cultivar claveles de pluma a la sombra puede hacer que su desarrollo se vea limitado. A continuación, otros cuidados para tener en cuenta.

Ubicación: son perfectas tanto para exterior como para interior, aunque su localización habitual suele ser en jardines y terrazas para aprovechar el sol.

y terrazas para aprovechar el sol. Fertilización: requiere un abono o fertilizante equilibrado para plantas con flor. Se aplica durante la temporada de crecimiento, en primavera y verano.

flor de Clavel coronado Dianthus plumarius es el nombre científico de la planta.