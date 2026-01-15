La planta fácil de cultivar que tiene claveles perfumados y es la favorita de los floristas

Si quieres cultivar plantas con flores para decorar el jardín puedes dirigirte a la tienda de jardinería más cercana y pedir recomendaciones a expertos. De igual manera, en este artículo hablaremos sobre una especie ornamental ampliamente utilizada por floristas que requiere un mantenimiento básico.
El clavel coronado, clavellina o clavelina de pluma (Dianthus plumarius) es una de esas plantas que se reconocen a simple vista por su vistosidad y color. Es originaria de Asia, pero se ha extendido a jardines de todo el mundo.
Una de las ventajas de esta planta de exterior es que no requiere mucho espacio para cultivarla, puesto que no crece demasiado. Eso sí, viste la zona de exterior gracias a sus coloridas flores en tonalidades rosadas, malvas y blancas.
La clavelina es muy característica también por la forma de sus flores. Tienen cinco pétalos con bordes en zigzag. Además, ofrece una de las floraciones más largas, desde la primavera hasta el otoño, con un aroma especiado, cálido y floral.
Cuidados de la planta clavelina
Según los expertos de Interflora, se recomienda cultivar varias plantas de esta especie de forma agrupada, en un sustrato poroso y aireado. La temporada ideal para sembrarlas es durante la primavera, cuando ya no hay riesgos de heladas intensas.
Uno de los aspectos fundamentales es cultivar esta planta en un sitio del jardín donde reciba mucha luz, con exposición directa en cualquier época del año. Cultivar claveles de pluma a la sombra puede hacer que su desarrollo se vea limitado. A continuación, otros cuidados para tener en cuenta.
- Ubicación: son perfectas tanto para exterior como para interior, aunque su localización habitual suele ser en jardines y terrazas para aprovechar el sol.
- Fertilización: requiere un abono o fertilizante equilibrado para plantas con flor. Se aplica durante la temporada de crecimiento, en primavera y verano.
- Temperatura: se adapta a todo tipo de climas, también a los fríos, aunque se siente más cómoda en climas templados o cálidos. La primavera es el periodo ideal para plantar la clavelina.
- Plagas: con los cuidados adecuados la clavelina no debería tener problemas de plagas o enfermedades, pero habría que prestar atención a la roya, un hongo que empezará a detectarse en las hojas mediante unos puntitos amarillos. Para evitarla, lo ideal es evitar los excesos de humedad.