La planta trepadora que muestra flores todo el año y es perfecta para crear un cerco

rosal banksia.jpg El rosal de Banksia es una planta de flores delicadas.

El rosal de Banksia es una planta trepadora espectacular, con flores fragantes de un amarillo pálido. En la actualidad es una de las pocas rosas sin espinas, perfecta para jardines infantiles o jardineros ancianos que prefieren no pincharse.

Cuidados básicos de la planta

El único de los cuidados del rosal Banksiae que podemos considerar exigente es que necesita una exposición a pleno sol, para poder florecer. Si vivimos en un clima muy cálido, lo ideal es que lo ubiquemos en un espacio con sombra parcial.

Podemos cultivar esta planta en cualquier tipo de sueño, incluso si es pobre o de carácter ácido. Por último, un detalle para tener en cuenta es que necesita un riego moderado. Si bien soporta la sequía sin problemas, lo ideal es regarlo para mantener el suelo fresco, sobre todo en los meses de primavera y verano.