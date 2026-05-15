3 plantas de interior que crecen mucho mejor en agua

planta en agua Las raíces en agua crecen mucho más rápido.

Además, estas plantas suelen ser de hoja verde y casi no presentan flores. Tienen alta tolerancia a la luz solar filtrada, se llevan bien con temperaturas templadas y requieren de una humedad controlada.

Son plantas muy decorativas que destacan por sus hojas vibrantes y sus tallos amplios. Ejemplos de ellas son el potus, el bambú, la lengua de suegra, la cinta o la monstera.

¿Qué plantas de interior crecen mejor en agua?

Las plantas de interior generalmente se pueden reproducir en agua, a través de sus propios brazos y esquejes jóvenes. Cuando cortamos un brazo de potus y lo ponemos en agua, a los dos días ya van a empezar a brotar raíces.

Hay muchas plantas que crecen mejor en agua, pero algunas lo hacen más rápido y son más bellas. Tres ejemplos de ello son el potus, la batata y la monstera deliciosa.

esquejes de potus en agua Puedes teenr plantas en agua durante meses.

La batata se puede cultivar directamente en agua. Cuando ponemos media batata cortada en un recipiente con agua, poco a poco van a crecer tallos con hojas hermosas. Necesita cambios de agua y luz solar directa. El potus se reproduce en agua muy fácil y se puede quedar en este ambiente por mucho tiempo; no es obligatorio ponerla en tierra. Corta un brazo de la planta asegurándote de que queden en él nudos de donde nacerán las raíces. Cambia el agua cada 5 días. La Monstera deliciosa es una planta de hojas grandes que no necesita mucha luz solar y es perfecta para cultivar en casa, en tierra o en agua. En comparación con las plantas anteriores, la Monstera necesita un recipiente bien grande porque da raíces más grandes.

¿Por qué las plantas en agua no se pudren?

Las plantas cultivadas en agua sobreviven y no se pudren porque, al desarrollar raíces nuevas desde cero, lo hacen con cierta adaptación al agua. No es lo mismo que regar mucho una planta en tierra.

raíces de planta en agua Es importante asegurarte de que tu planta se pueda cultivar en agua antes de colocarla.

Las raíces de estas plantas desarrollan raíces acuáticas que absorben el oxígeno disuelto directamente del agua. Suelen ser raíces más finas y resistentes.