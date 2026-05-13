El error común que frena el crecimiento de tus plantas tras cambiarles la maceta: pocos lo saben

El trasplante es una de las tareas más críticas en el cuidado de las plantas, pero a menudo se realiza bajo una premisa errónea: creer que una maceta más grande siempre equivale a un crecimiento más rápido. Esto, aunque no parezca, es un error constante que tanto principiantes como expertos en jardinería suelen cometer frecuentemente.
Cómo elegir la maceta correcta para trasplantar las plantas y garantizar su crecimiento
Para realizar esta tarea, el secreto de la jardinería no reside en el recipiente, sino en una inspección minuciosa del sistema radicular. Antes de tomar cualquier decisión, es imperativo observar la cantidad y el estado de las raíces, ya que estas dictan el volumen de espacio necesario para que el ejemplar prospere.
La regla de oro para elegir la maceta adecuada establece que las raíces deben ocupar aproximadamente el 80% del espacio disponible, dejando apenas un 20% para el sustrato nuevo. Si ignoramos esta proporción y optamos por un recipiente mucho más grande, la planta interpreta el exceso de tierra como un déficit que debe corregir con urgencia.
Entonces, en lugar de desarrollar tallos, hojas o flores, la planta invierte toda su energía en colonizar el sustrato vacío, lo que resulta en un estancamiento del crecimiento.
En la misma línea, el exceso de sustrato representa un peligro debido a la retención de agua. Un volumen de tierra mucho mayor al que las raíces pueden procesar tarda demasiado tiempo en secarse. Esta humedad persistente genera un ambiente propenso al desarrollo de hongos y bacterias que derivan en la pudrición radicular.
Los síntomas de este daño son engañosos: las hojas amarillean y pierden turgencia, lo que a menudo lleva al error de regar aún más, agravando el problema hasta que las raíces se vuelven blandas, pardas y desprenden mal olor.
Para evitar estos riesgos, la recomendación es no superar uno o dos tamaños respecto a la maceta anterior. Generalmente, un diámetro de dos a cuatro centímetros adicionales es suficiente. El trasplante debe ser un proceso de ajuste preciso, asegurando que las raíces queden distribuidas con comodidad, pero sin un exceso de espacio.
Además, este es el momento ideal para renovar el sustrato, recuperando la estructura y el drenaje que se pierden con el tiempo.