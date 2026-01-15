Diego Santilli abre la campaña electoral en Mendoza con el traspaso del Hospital de Luján a un privado

“Los colorados van a estar juntos en el Hospital de Luján”, bromeó un dirigente del PRO sobre lo que sucederá este mediodía con la firma del convenio con el grupo empresario Olmos y la entrega formal de las llaves. Se espera la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Salud, Rodolfo Montero.

Esteban Allasino junto a Cornejo y Natalio Mema Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, junto al gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Natalio Mema. Foto: Gobierno de Mendoza

Si bien -de acuerdo al calendario electoral- la campaña arranca el domingo, el desembarco de un hombre fuerte de Milei abrirá el juego, máxime en una comuna simpatizante con los libertarios. Y en un escenario clave: la concreción de un hospital muy esperado por los vecinos de Luján.

El acto formal será el puntapié para el inicio del proyecto de finalización del hospital de Luján con una gestión mixta pública-privada de la cual Mendoza es pionera. Además, representa la reactivación de una iniciativa que estuvo paralizada por 14 años.

La gestión será la "vedette" de la campaña electoral

El presidente de la UCR y presidente de la Cámara de Diputados provincial, Andrés Lombardi, indicó a Diario UNO que la campaña estará centrada en la gestión de la provincia y el trabajo conjunto en el caso de Luján de Cuyo, como es el hospital que será público, aunque lo administrará un privado.

Lombardi recalcó: "Vamos a tener presencia territorial, vamos a tener presencia provincial en sintonía con lo que fue la campaña de La Libertad Avanza más Cambia Mendoza. Y vamos a poner en valor todo lo que se está haciendo en estos 6 departamentos (nota del r.: los que van a elecciones el 22 de febrero)".

alfredo cornejo diego santilli El gobernador Alfredo Cornejo y Diego Santilli, ministro del Interior, durante la primera visita a Mendoza, desde su asunción en el gobierno.

Santilli viene a militar la Reforma Laboral y no todas serán rosas

El ministro de Gobierno y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, anticipó que el Gobierno aprovechará la llegada de Santilli para insistir en la necesidad de la reparación de la Ruta 7, una urgencia para prevenir los accidentes de tránsito camino al Paso Internacional Cristo Redentor.

Se sabe de antemano que Cornejo dará luz verde a la Reforma Laboral, más allá de que deberá resignar recursos que venían por Impuestos a las Ganancias por $60.000 millones anuales.