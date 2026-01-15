El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, llega este jueves a Mendoza en busca de apoyo para la Reforma Laboral y además será una de las figuras nacionales que viene a respaldar la coalición del PRO, La Libertad Avanza y Cambia Mendoza de cara a las elecciones municipales del 22 de febrero.
Diego Santilli abre la campaña electoral en Mendoza con el traspaso del Hospital de Luján a un privado
El ministro del Interior se mostrará este jueves con el intendente Allasino, quien cerró una alianza con Cambia Mendoza para las elecciones del 22 de febrero
Por eso, y más allá de las reuniones con el gobernador Alfredo Cornejo, se confirmó la participación de Santilli en el traspaso del Hospital de Luján, obra que será terminada y gerenciada por un privado. Precisamente el Grupo Olmos lo explotará por 15 años. El acto se realizará a las 12.
En clave política, Santilli acompañará al intendente Esteban Allasino, mandatario del PRO y joven dirigente de una comuna en la que el presidente Javier Milei hizo una muy buena elección en octubre.
“Los colorados van a estar juntos en el Hospital de Luján”, bromeó un dirigente del PRO sobre lo que sucederá este mediodía con la firma del convenio con el grupo empresario Olmos y la entrega formal de las llaves. Se espera la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Salud, Rodolfo Montero.
Si bien -de acuerdo al calendario electoral- la campaña arranca el domingo, el desembarco de un hombre fuerte de Milei abrirá el juego, máxime en una comuna simpatizante con los libertarios. Y en un escenario clave: la concreción de un hospital muy esperado por los vecinos de Luján.
El acto formal será el puntapié para el inicio del proyecto de finalización del hospital de Luján con una gestión mixta pública-privada de la cual Mendoza es pionera. Además, representa la reactivación de una iniciativa que estuvo paralizada por 14 años.
La gestión será la "vedette" de la campaña electoral
El presidente de la UCR y presidente de la Cámara de Diputados provincial, Andrés Lombardi, indicó a Diario UNO que la campaña estará centrada en la gestión de la provincia y el trabajo conjunto en el caso de Luján de Cuyo, como es el hospital que será público, aunque lo administrará un privado.
Lombardi recalcó: "Vamos a tener presencia territorial, vamos a tener presencia provincial en sintonía con lo que fue la campaña de La Libertad Avanza más Cambia Mendoza. Y vamos a poner en valor todo lo que se está haciendo en estos 6 departamentos (nota del r.: los que van a elecciones el 22 de febrero)".
Santilli viene a militar la Reforma Laboral y no todas serán rosas
El ministro de Gobierno y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, anticipó que el Gobierno aprovechará la llegada de Santilli para insistir en la necesidad de la reparación de la Ruta 7, una urgencia para prevenir los accidentes de tránsito camino al Paso Internacional Cristo Redentor.
Se sabe de antemano que Cornejo dará luz verde a la Reforma Laboral, más allá de que deberá resignar recursos que venían por Impuestos a las Ganancias por $60.000 millones anuales.