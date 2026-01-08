Diego Santilli vuelve a Mendoza en plena gira para juntar votos por la reforma laboral

El miércoles o jueves de la semana que viene, ya con Cornejo en el país, Santilli pasará por Mendoza, como lo hizo a mediados de noviembre.

Diego Santilli pasó por Chubut y visitó la zona de los incendios

El objetivo de la gira de Diego Santilli por las provincias es recolectar apoyos para la serie de reformas que el gobierno nacional impulsará una vez que se retome el proceso de sesiones extraordinarias.

La primera provincia visitada fue Chubut, que cuenta con ciertas urgencias producto del incendio de unas 2.000 hectáreas que la aqueja.

nacho torres diego santilli Nacho Torres junto a Diego Santilli.

En conferencia de prensa, Torres adelantó el apoyo a la reforma del Código Penal. “Vamos a pedir a nuestros legisladores que acompañen”, dijo; aunque nada expresó oficialmente respecto de la reforma laboral.

La visita de Diego Santilli al aliado Alfredo Cornejo

Si bien Alfredo Cornejo es un firme aliado de las reformas que impulsa Javier Milei, la segunda provincia que planificó visitar Diego Santilli es Mendoza.

La convocatoria es para miércoles o jueves de la semana que viene y fue propuesta por el propio gobierno nacional, por lo que poco se sabe de lo que podría surgir de ese encuentro.

Según contó El Cronista, tras el paso por Mendoza, el ministro del Interior se reuniría con Leandro Zdero, de Chaco. Otro de los que lo recibiría sería Sergio Ziliotto, de La Pampa.