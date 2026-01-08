Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados por guardavidas en Punta del Este porque el mar los arrastraba

El hecho pasó hace algunos días, pero las imágenes se conocieron recién hoy. “Se ve a Martín Demichelis flotando en el agua, casi tapado por las olas. Estaba Bastian, también estaba su sobrina. Estaba también su nena, Abrojito (Emma)”, dijo Oliver Quiroz, periodista del programa de Karina Mazzocco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fmgenteradio/status/2009361612293984517?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2009361612293984517%7Ctwgr%5Eed9e7a00f27056fccf4ad8acd5272e4fce3c9caf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.contextotucuman.com%2Fnota%2F370903%2Fmartin-demichelis-y-sus-hijos-tuvieron-que-ser-rescatados-por-los-guardavidas-en-punta-del-este.html&partner=&hide_thread=false Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados del mar en una playa sin guardavidashttps://t.co/a2BZmw9PEo pic.twitter.com/LUStDc6y5C — Fm Gente 094054756 (@fmgenteradio) January 8, 2026

Débora D’Amato, panelista del ciclo, dio más detalles de lo ocurrido en el mar: “Los guardavidas estaban haciendo surf, no estaban trabajando, estaban en su día libre. Es una playa en la que no solo no hay guardavidas, sino que no está permitido bañarse a raíz de la engañosa imagen en la que la playa parece siempre tranquila, pero hay cuestiones submarinas que llevan y traen adentro del mar. No son olas muy profundas”.

El posteo de Evangelina Anderson

Evangelina Anderson compartió un potente mensaje de agradecimiento el miércoles por la tarde en sus redes sociales. “Gracias Dios por absolutamente todo”, escribió la modelo y sorprendió a sus seguidores de Instagram.

demichelis1 Rescatados. Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados por guardavidas en Punta del Este.

Horas después, salieron a la luz imágenes del susto que vivieron Martín Demichelis y sus hijos hace unos días mientras disfrutaban del mar. En la grabación emitida en A la tarde (América) se ve cómo el técnico y sus familiares fueron rescatados en una playa en Punta del Este tras ser arrastrados por una corriente marina.

Luego de la viralización del video muchos usuarios relacionaron el posteo que hizo Evangelina con el hecho que vivieron sus hijos y su exmarido.