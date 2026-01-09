La influencia en la región de América Latina no siempre llega con banderas ni discursos diplomáticos. Eso es exactamente lo que está haciendo Turquía en la región, con la expansión de dos puertos estratégicos en un país clave para las rutas marítimas entre el Atlántico y el Pacífico.
Turquía se expande a un país de América Latina con dos colosales puertos: gana peso en el comercio regional
La región de América Latina se ha convertido en un espacio estratégico para potencias emergentes, y Turquía avanza paso a paso
Esta es una muestra de como Turquía extiende se instala en América Latina a través de concesiones portuarias, inversiones logísticas y grúas que empiezan a moverse antes de que el mundo preste atención.
Turquía se expande a un país de América Latina con dos colosales puertos: gana peso en el comercio regional
El actor central de esta expansión es YILPORT Holding, una de las principales operadoras portuarias de Turquía, con presencia en Europa, África y Asia. En América Latina, la compañía administra y desarrolla Puerto Quetzal, en la costa del Pacífico guatemalteco, y Puerto Santo Tomás de Castilla, en el litoral atlántico.
Ambos puertos de esta región de América Latina son esenciales para el comercio exterior del país y funcionan como puertas de entrada y salida para gran parte de las importaciones y exportaciones nacionales.
La importancia de este puerto de América Latina
Lo que está ocurriendo en estos puertos es una modernización progresiva pero profunda. En Puerto Quetzal, YILPORT ha impulsado mejoras en la infraestructura de atraque, ampliación de áreas operativas y modernización de equipos para el manejo de carga contenerizada y graneles. Estas obras en América Latina permiten recibir buques de mayor tamaño y reducir los tiempos de operación, un factor clave en la competitividad portuaria actual.
En Santo Tomás de Castilla, ubicado en el Caribe, la expansión se centra en optimizar la logística y la eficiencia operativa. El puerto es fundamental para el comercio con Estados Unidos, Europa y el Caribe, y las inversiones apuntan a mejorar la conectividad, la capacidad de almacenamiento y la digitalización de procesos. No se trata solo de mover más carga, sino de hacerlo de manera más ordenada y previsible.
Las características de esta expansión reflejan una estrategia clara. Turquía busca posicionarse como actor logístico global, utilizando su experiencia portuaria para integrarse en regiones clave del comercio internacional. Guatemala, por su parte, obtiene inversión extranjera directa, transferencia de conocimiento y una mejora estructural en su sistema portuario, sin necesidad de construir nuevos puertos desde cero.