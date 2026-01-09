Turquía se expande a un país de América Latina con dos colosales puertos: gana peso en el comercio regional

Ambos puertos de esta región de América Latina son esenciales para el comercio exterior del país y funcionan como puertas de entrada y salida para gran parte de las importaciones y exportaciones nacionales.

La importancia de este puerto de América Latina

Lo que está ocurriendo en estos puertos es una modernización progresiva pero profunda. En Puerto Quetzal, YILPORT ha impulsado mejoras en la infraestructura de atraque, ampliación de áreas operativas y modernización de equipos para el manejo de carga contenerizada y graneles. Estas obras en América Latina permiten recibir buques de mayor tamaño y reducir los tiempos de operación, un factor clave en la competitividad portuaria actual.

En Santo Tomás de Castilla, ubicado en el Caribe, la expansión se centra en optimizar la logística y la eficiencia operativa. El puerto es fundamental para el comercio con Estados Unidos, Europa y el Caribe, y las inversiones apuntan a mejorar la conectividad, la capacidad de almacenamiento y la digitalización de procesos. No se trata solo de mover más carga, sino de hacerlo de manera más ordenada y previsible.

Las características de esta expansión reflejan una estrategia clara. Turquía busca posicionarse como actor logístico global, utilizando su experiencia portuaria para integrarse en regiones clave del comercio internacional. Guatemala, por su parte, obtiene inversión extranjera directa, transferencia de conocimiento y una mejora estructural en su sistema portuario, sin necesidad de construir nuevos puertos desde cero.