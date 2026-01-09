Los motivos de Time Out para destacar a Mendoza entre los mejores destinos del mundo

Mendoza está entre los mejores destinos del mundo para viajar durante 2026, de acuerdo con el ránking elaborado por la prestigiosa revista especializada Time Out, una de las publicaciones más influyentes en materia de turismo, cultura y estilos de vida a nivel global.
La provincia quedó sexta en el top 10 mundial, donde también aparecen lugares como Nepal, Hamburgo (Alemania) o las rocosas canadienses; y Time Out ponderó el combo mendocino de paisajes naturales, enoturismo de excelencia, gastronomía de alto nivel y experiencias al aire libre.
La presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, consideró: “Esta puesta en valor de la revista Time Out reafirma el posicionamiento internacional de Mendoza, ya que es un medio con presencia en más de 50 países y un alcance global que supera los 30 millones de lectores mensuales a través de sus plataformas digitales e impresas".
“Haber llegado a este ránking es resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado, que viene fortaleciendo la calidad de la oferta turística y la identidad del destino”, sumó la funcionaria.
Los motivos de Time Out para destacar a Mendoza
El ránking valora la diversidad de experiencias que ofrece la provincia a lo largo del año. En un texto redactado por Pilar Tapia -editora de Time Out Argentina- señala que se trata de un destino ideal para "viajeros epicúreos que van detrás del vino, la comida y la aventura".
"Mendoza -reza el artículo- no es una región vitivinícola cualquiera: es una de las capitales del vino (...). Pero el vino es apenas el comienzo. La escena gastronómica va desde propuestas informales, perfectas para una pausa al mediodía, hasta restaurantes destacados con reconocimiento internacional (...). El alojamiento incluye desde opciones accesibles hasta hoteles de viñedo de arquitectura impactante, enmarcados por la cordillera de los Andes. Y más allá de las degustaciones, hay cabalgatas, senderismo, rafting y una dosis completa de adrenalina al aire libre a lo largo y ancho de la provincia".
Entre los principales motivos para incluir a Mendoza gravitaron estos:
-
Vino de clase mundial: es capital del vino argentino, con regiones icónicas (Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú) y bodegas como experiencia completa.
Gastronomía top: cocina de autor, productos locales y maridaje como parte del viaje, no como “extra”. La presencia de restaurantes con estrellas Michelin seguramente jugó a favor.
Andes y paisajes épicos: cordillera protagonista, escenarios imponentes y naturaleza que define la identidad del destino. El nuevo "Sendero de los confines", por otra parte, promete un relanzamiento de los caminos de montaña que abre un nuevo mercado turístico para extranjeros y locales.
Aventura todo el año: trekking, rafting, cabalgatas y turismo de altura con oferta sostenida en las cuatro estaciones.
- Destino integral y auténtico: mezcla de gourmet, bienestar y aire libre, con foco en sostenibilidad y servicios de alto nivel.
A ello se le suma una conectividad aérea y terrestre estratégica, infraestructura turística consolidada, diversidad de alojamientos y servicios, y una política sostenida de promoción y desarrollo turístico, lo que refuerza el posicionamiento.