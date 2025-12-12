El Sendero de los Confines, una travesía de 550 kilómetros a pie que ya tiene su documental en Mendoza

Schiappa detalló que para la travesía "tuvimos ocho meses de preparación porque hubo que dejar distintos depósitos de comida a lo largo de la cordillera", para que los expedicionarios pudieran alimentarse a lo largo de los veintisiete días que duró el periplo.

Esos depósitos de alimento estaban "en puntos estratégicos del sendero". "Por suerte -subrayó el entrevistado- estuvieron bien puestos y bien aislados, entonces cuando llegamos la comida estaba".

Sobre la idea del sendero, Schiappa indicó que "aquellos a quienes les guste el trekking lo pueden hacer por tramos" o incluso tomarse "un mes o más para hacerlo".

La iniciativa, que -según contó- tiene el apoyo del Ente Mendoza Turismo (Emetur) equivale a consolidar un desafío de largo aliento que se convierta en una experiencia vital, en la línea de lo que ocurre en España con el Camino de Santiago.

camino de santiago Un tramo del Camino de Santiago, en España. Foto: Javi Espina.

La montaña y el sendero de los confines

Schiappa explicó que la aventura que realizaron "la ha venido haciendo en la historia más cercana el Ejército Argentino" en los años cincuenta y cuarenta. También mencionó que "después, la Gendarmería durante mucho tiempo fue recorriendo hitos limítrofes" que hay por allí.

Pero incluso antes que todos ellos transitaron por ahí los pueblos originarios.

En efecto, el guía reveló que se trata de un camino que en su tramo más austral coincide con lo que -de acuerdo a investigaciones recientes- fue el extremo sur del imperio Inca.

Por eso se llama Sendero de los Confines, en un guiño a la obra literaria de Liliana Bodoc, que justamente se inspiró en los límites que tuvo la cultura incaica y le insufló al tema el poder de su poderosa fantasía.

sendero de los confines tras la montaña Pura vida. El Sendero de los Confines puede consolidarse como una experiencia vital para mendocinos y turistas.

Sobre la complejidad del sendero, Schiappa afirmó que "técnicamente hablando, te da distintas complejidades en distintos tramos".

Son cinco partes: las más complejas son la uno y la dos, que van desde Punta de Vacas hasta Real de la Cruz. Hacia el sur, el andar se torna menos exigente.

Consultado sobre si se puede hacer en bicicleta, Schiappa respondió: "Yo, particularmente, creo que no. Algunas partes es posible que sí, otras partes no. El tema es que tenés catorce cruces de río".

El documental "Tras la montaña" se estrenó el jueves -Día de la Montaña- de forma simultánea y gratuita en siete salas de Mendoza y de España. Y contó con el apoyo del Emetur, que ya hizo una primera demarcación del circuito.

La idea es "habilitar un sendero formal con el balizamiento internacional, con los sistemas de apoyo y de seguridad internacional para que sea visitado", remarcó el montañista.

Por lo demás, la idea de los realizadores es que la película pueda verse de forma gratuita. "Tiene que ser libre, como las montañas", graficó Schiappa.

Para más información, se puede consultar el perfil en Instagram de Los Libertadores, el grupo que concretó el proyecto.