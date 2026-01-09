Habló la mujer de Nahuel Gallo: "Sueño con volver a una Venezuela libre y sin miedo"

Nahuel Gallo y su esposa María.jpg Nahuel Gallo junto a Alexandra Gómez. El gendarme argentino había sido asignado al escuadrón de Uspallata.

A pesar de las circunstancias adversas actuales, mantiene la esperanza de regresar a una Venezuela libre y sin miedo "de caminar por las calles o de que te saquen el celular para controlártelo". Ella escapó rumbo a la Argentina en mayo pasado por miedo a las consecuencias que podía sufrir por las acusaciones en contra del gendarme argentino que trabajaba en el escuadrón de Uspallata.

Espera noticias de Nahuel Gallo desde Buenos Aires

Actualmente, ambos se encuentran en un centro venezolano-argentino en Buenos Aires, a la espera de novedades de Nahuel sobre quien no ha tenido ninguna noticia en las últimas 24 horas.

Víctor, de casi tres años, extraña profundamente a su padre, aunque su madre intenta protegerlo de la magnitud de la situación que aún no alcanza a dimensionar.

El próximo 21 de enero es el cumpleaños del pequeño, y la familia anhela que ese día pueda reencontrarse con Nahuel.

El posteo viral de Alexandra

A través de las redes sociales, María Alexandra Gómez posteó un mensaje que reflejó la incertidumbre y el reclamo tras la "desaparición forzada" de su esposo el 8 de diciembre del 2024, cuando fue detenido por agentes de seguridad venezolanos luego de cruzar a pie el paso fronterizo entre las ciudades de Cúcuta, en Colombia, y San Antonio de Táchira, en Venezuela, para reunirse con ella.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gg_alexand95764/status/2009586621247594621&partner=&hide_thread=false Han sido horas muy largas, esperando, orando y confiados en que la gracia de Dios pronto será mostrada.



Nahuel aún permanece aislado e incomunicado, ya son 397 días de injusticia. Tienen que liberarlo YA.



Sigamos pidiendo su inmediata liberación, tiene que volver a la… pic.twitter.com/mnmcF5YU9N — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) January 9, 2026

Alexandra usó las consignas #LibertadParaNahuelYA y #LibertadParaTodosLosPresosPoliticos.

La familia, junto con la administración de Javier Milei y organizaciones internacionales, aguarda la liberación de Gallo y del abogado Germán Giuliani, también detenido ilegalmente en el país caribeño.

El gendarme fue acusado de actividades terroristas

Nahuel Gallo fue detenido por el régimen de Maduro hace más de un año, cuando ingresó a Venezuela con la intención de pasar las Fiestas con su esposa y su pequeño hijo. Fue acusado de actividades terroristas por presuntamente complotar para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta y ahora a cargo de la administración caribeña sin Maduro al mando.

Desde entonces, ha permanecido detenido en un estricto penal en las afueras de Caracas, sin ser presentado ante ningún tribunal y sin acceso a una defensa privada, lo que vulnera gravemente sus derechos humanos y el debido proceso.

Nahuel Gallo.jpg La imagen de Nahuel Gallo detenido que dio a conocer el gobierno de Nicolás Maduro tras varios días de incertidumbre por su paradero.

De hecho, su esposa confirmó que no han tenido ningún tipo de comunicación con él en 13 meses. El único conocimiento que se tiene sobre el estado de Gallo provino de Iván Colmenares, un joven que compartió celda con él en la cárcel conocida como El Rodeo y que logró ser liberado.

Colmenares aseguró que Nahuel estaba bien y fuerte, pero también relató el calvario que vivieron, incluyendo golpizas con rifles y la firma forzada de documentos cuyo contenido desconocían.

El gobierno de Milei, el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería Nacional están trabajando en conjunto en el caso de Nahuel Gallo para conseguir libertad. A pesar de no tener información directa sobre una posible liberación inminente tras el anuncio de Venezuela, la familia se mantiene a la expectativa de cualquier noticia que pueda surgir en las próximas horas o días.