Argentina reiteró en la ONU su pedido por la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela

La captura por parte de Estados Unidos de quien fuera el presidente de Venezuela hasta hace algunas horas, Nicolás Maduro, abre alguna esperanza para Gallo; si bien todavía no está claro el desenlace que tendrá el conflicto internacional que se agudizó esta semana.

El pedido de Argentina por Nahuel Gallo

Tropepi sostuvo ante la ONU: "El gobierno argentino valora la decisión y la determinación demostradas por el presidente de los Estados Unidos en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura de Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”.

“Desde la asunción del presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela”, expuso.

La sucesora de Bullrich en Seguridad aseguró que el objetivo es que Gallo regrese al país

La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, destacó que el gobierno de Javier Milei mantiene permanentes gestiones para reclamar contra la "detención ilegal" en Venezuela de Nahuel Gallo, porque "el objetivo es uno solo: que regrese al país".

“La situación del gendarme Gallo es profundamente dolorosa para la familia, para la Gendarmería, para todo el gobierno y para los argentinos”, sostuvo la ministra en declaraciones al canal de noticias La Nación+.

Javier Milei y Alejandra Monteoliva El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

“Hace más de un año, desde aquel 8 de diciembre venimos trabajando de manera permanente y sostenida. Hay canales diplomáticos e institucionales, y el objetivo es uno solo: que Nahuel regrese”, resaltó la funcionaria.

Monteoliva dijo que, tras la incursión militar estadounidense en Venezuela y la detención de Maduro, “en la situación de Nahuel, detenido ilegalmente, no ha habido modificación de las condiciones en las que está detenido en estos últimos dos o tres días”.

Bullrich también se expresó en favor de Nahuel Gallo

La nueva presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expreso que con la nueva situación política en Venezuela puede llegar a lograrse la liberación inmediata de Gallo.

“Queremos la inmediata libertad de Nahuel Gallo, como de todos los que están detenidos ilegalmente en Venezuela, lo mismo que (el abogado) German Giuliani”, dijo Bullrich tras asistir al acto de ciudadanos venezolanos frente al Obelisco porteño.

patricia bullrich en mendoza.jpg La nueva presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La ex ministra de Seguridad Nacional, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, destacó que Gallo “es un miembro de una fuerza de seguridad argentina que fue a visitar a su hijo y nunca nos dieron una información oficial sobre su paradero".

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que vuelva a la Argentina”, dijo la senadora sobre Gallo, detenido en la frontera entre Colombia y Venezuela cuando intentaba ingresar a este último país para visitar a su pareja venezolana y a su hijo pequeño.

Bullrich también hizo mención a Germán Giuliani, un abogado argentino que fue detenido en Venezuela acusado por el gobierno de Maduro por narcotráfico, y sobre el que su familia denunció que fue secuestrado por las autoridades y que carecen de noticias desde mayo de 2025.

La esposa de Nahuel Gallo y su preocupación

María Gómez, esposa de Nahuel Gallo, manifestó su preocupación por la falta de noticias sobre el paradero del oficial argentino pese al cambio de autoridades en Caracas.

María Alexandra Gómez esposa de Nahuel Gallo con Víctor María Alexandra y Víctor, esposa e hijo de Nahuel Gallo.

Tras 392 días de cautiverio de su marido, Gómez expuso en diálogo con TN, la contradicción emocional de observar los festejos por la salida de Nicolás Maduro mientras la cúpula chavista, ahora liderada por Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, mantiene el hermetismo sobre los presos políticos y extranjeros detenidos en cárceles de máxima seguridad.

“Salió Maduro, pensé que se iban a abrir las puertas de las cárceles, pero lastimosamente no pasó”, lamentó Gómez.

“El sábado le dieron una dosis de su propia medicina; ella pidió una prueba de vida de Maduro y se la dieron. Nosotros pedimos una durante un mes y recién ahí nos pasaron un video del que ni se hicieron cargo”, denunció.